Trovano conferma le voci su una nuova gravidanza per Roberta Morise, in dolce attesa del secondo bebè con lo chef Enrico Bartolini.

Ad inizio mese si era parlato della possibilità di vedere Roberta Morise e lo chef Enrico Bartolini diventare nuovamente genitori ad un anno dall’arrivo del loro primo figlio insieme. Adesso, è arrivata la conferma ufficiale con una bellissima intervista dei diretti interessati rilasciata a Gente con tanto di foto e racconto delle emozioni vissute al momento della scoperta.

Nuova gravidanza per Roberta Morise

Le voci relative ad una seconda dolce attesa a distanza di circa un anno dall’arrivo del primogenito per Roberta Morise e lo chef Enrico Bartolini erano diventate piuttosto insistenti. Ad inizio maggio, infatti, alcuni attenti seguaci della coppia avevano notato alcuni potenziali indizi che, almeno per loro, erano stati piuttosto chiari.

Roberta Morise – www.donnaglamour.it

La donna aveva pubblicato sul proprio profilo social su Instagram uno scatto con un focus sul pancino e sui piedini del primo figlio. Successivamente, nelle stories erano apparse anche delle ecografie. In quel caso, però, non erano stati forniti dettagli in merito.

La conferma e le emozioni

A quanto pare, però, la seconda gravidanza della Morise è stata adesso confermata dalla diretta interessata che a Gente ha spiegato: “Gianmaria avrà un fratellino! Sono in attesa di un bimbo per i primi di novembre. Cresceranno insieme, saranno compagni di vita, di giochi e di avventure. Desideravo un altro figlio, lo dicevo sempre a Enrico, ma non mi aspettavo che sarebbe arrivato così in fretta”.

La Morise ha quindi spiegato le proprie emozioni al momento della scoperta della seconda gravidanza: “Io sono stata assalita da mille sensazioni. Prima dallo stupore, poi da smarrimento e paura. Ero felice, certo, ma anche molto spaventata. Forse non mi sentivo pronta, così in fretta, ad avere un altro bambino […]”.

La donna ha ammesso di aver avuto una settimana “di totale smarrimento, un cortocircuito di emozioni che ha rischiato di rendere tesi i rapporti anche con mio marito” ma che adesso le cose vadano decisamente meglio.