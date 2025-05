Dopo il Grande Fratello, Helena Prestes sta provando una nuova strada sfruttando, in un certo senso, la grande fanbase alle sue spalle.

Si torna a parlare di Helena Prestes e questa volta non per le voci di nozze con Javier Martinez, del quale è sempre più innamorata. La modella, dopo il Grande Fratello, starebbe tentando di far fruttare, anche economicamente, la grande popolarità ottenuta. In che modo? Creando dei contenuti a pagamento per i suoi seguaci. Una situazione che le ha portato non poche critiche alle quali ha deciso di rispondere a tono.

Helena Prestes e i contenuti a pagamento per i fan

Indubbiamente la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello ha portato alla luce degli aspetti caratteriali importanti e le ha permesso di farsi conoscere meglio dal pubblico. Stiamo parlando di Helena Prestes che sembra essere davvero molto amata per la sincerità e il modo di porsi in ogni situazione.

Helena Prestes – www.donnaglamour.it

In questo senso, la donna ha scelto di provare a far fruttare, anche economicamente, la situazione andando a mettere alcuni contenuti che la riguardano a pagamento per i suoi fan. In realtà, nulla di male, anche considerando la cifra, ritenuta simbolica, di tre euro.

Le polemiche e la risposta

Qualcuno, però, non ha gradito e le ha fatto notare come questa situazione non sarebbe stata ottimale, almeno ai suoi occhi. “Ma come. Dopo quanto fatto anche da Zeudi pure Helena si mette a fare cose a pagamento?”, si legge in diversi commenti social con riferimento a certe iniziative portate avanti pure dalla Di Palma.

Dopo aver letto alcune critiche, però, la Prestes ha scelto, con il suo solito fare sempre molto diretto e sincero, di spiegare la propria iniziativa: “Ormai sono più o meno 4 anni che mi piace creare e condividere contenuti… cosa cambia? Da 3 euro al mese di abbonamento su cui pago le tasse e si lamentano? Ma dovrei mettere 300 euro l’abbonamento per un po’ di contenuto esclusivo? Non ho capito”.

La bella Helena ha poi spiegato meglio anche tramite alcuni post su X: “Sto facendo il reel di benvenuto ma è semplicemente per potere condividere di più. Più contenuti personali. Ed è anche una prova perché se vedo condividere le foto esclusive non è più un servizio esclusivo. E li elimino, Ma proviamo, sono felice”.