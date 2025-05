“Via dall’Italia”: Barbara D’Urso e il dolore per l’addio a Mediaset

Aveva promesso di essere pronta a parlare e ha mantenuto fede alle sue dichiarazioni: Barbara D’Urso esce allo scoperto.

Solamente poche ore fa aveva annunciato a tutti i suoi seguaci un’intervista a tuttotondo dopo due anni di silenzio e adesso Barbara D’Urso ha tenuto fede alla parola data e alle aspettative sulle sue parole. Carmelita è stata intervistata da Sette, magazine del Corriere della Sera, dove ha avuto modo di tornare su argomenti decisamente importanti della sua carriera professionale e vita privata.

Barbara D’Urso e la perdita della madre

Tra i vari passaggi dell’intervista a Sette del Corriere della Sera, Barbara D’Urso ha avuto modo di parlare di aspetti molto personali legati non solo alla sua professione ma anche alla sua famiglia. Nello specifico spicca il commento sul dolore ancora intenso che prova ricordando la madre, morta quando lei aveva solo 11 anni.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

“Appena nasce mio fratello, mamma rientra dalla clinica, si mette a letto e non si alza più: ha il morbo di Hodgkin. Per quattro anni, la prima cosa che chiedo mettendo piede a casa, nemmeno il tempo di poggiare la cartella è: ‘come sta mamma?’. Ero sicura che sarebbe guarita. Non era concepibile un mondo senza mamma. Di lei ricordo il sorriso nonostante la malattia, quel sorriso oggi è il mio”.

L’addio a Mediaset e gli amici

Un altro tipo di dolore, invece, è quello che Carmelita ha sentito dopo l’addio a Mediaset che è stato argomento molto chiacchierato negli ultimi anni. La D’Urso ha spiegato di aver sofferto: “Dopo l’addio a Mediaset non potevo restare in Italia, troppo dolore. Sono andata a Londra a studiare l’inglese”, ha spiegato.

“Altri sarebbero andati in qualche meta paradisiaca, Bali, Honolulu. Mi sono presa in affitto un appartamento e mi sono iscritta a un college, facevo lezione dalle otto di mattina alle cinque di pomeriggio. Fino al giorno prima ricevevo una media di duecento messaggi, li ho contati. Il giorno dopo dieci, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti“. In questa ottica, la donna ha spiegato a Sette di aver “imparato ad attraversare il dolore e a riempire il vuoto”.