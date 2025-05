Teresanna chiede del Napoli, Simona Ventura non resiste e spoilera la vittoria in diretta all’Isola dei Famosi.

Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, andata in onda nella serata di ieri 28 maggio 2025, Teresanna Pugliese, che nell’ultima settimana ha avuto qualche problema di salute, ha regalato al pubblico un momento indimenticabile. Dopo aver ricevuto un dolcissimo videomessaggio dal figlio, la naufraga ha colto tutti di sorpresa chiedendo in diretta: “Il Napoli ha vinto lo scudetto?“.

Una domanda che ha scatenato l’entusiasmo del pubblico e creato una situazione delicata in studio. Mentre la conduttrice Veronica Gentili cercava di mantenere il riserbo imposto dalle regole del reality, è stata Simona Ventura a rompere gli indugi, lasciandosi andare a un clamoroso spoiler.

Simona Ventura spoilera la vittoria del Napoli: l’entusiasmo esplode in studio

Nonostante l’invito degli autori a non confermare nulla, Simona Ventura, visibilmente emozionata, ha sussurrato “L’ha vinto” e poi scandito “Quattro“, facendo riferimento agli scudetti conquistati dalla squadra partenopea. Un gesto che ha scatenato un’onda di felicità in Teresanna, visibilmente commossa e incredula.

La reazione è stata istantanea: lacrime, applausi, e un sorriso che raccontava più di mille parole. In un contesto come quello dell’Isola dei Famosi, dove i concorrenti sono tagliati fuori dal mondo esterno, anche un piccolo indizio diventa enorme. Per una tifosa come Teresanna, quel momento ha avuto il sapore di un sogno che si avvera.

Qui il video del momento iconico.

Ma Teresanna che torna indietro per chiedere se il Napoli ha vinto lo scudetto? 💙#Isola pic.twitter.com/grQJhaSTR1 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 28, 2025

Il cuore di Napoli arriva fino all’Honduras

La scena ha dimostrato come il legame con la propria città resti forte anche a migliaia di chilometri di distanza.

Teresanna, nonostante le difficoltà incontrate negli ultimi giorni, la fame e le condizioni di vita estreme, si è goduta la bella notizia.