Carly Tommasini e Teresanna Pugliese lasciano temporaneamente L’Isola dei Famosi per accertamenti medici. Scopri cosa sta succedendo.

Nella giornata di lunedì 26 maggio, L’Isola dei Famosi ha annunciato che due delle concorrenti più seguite dell’edizione 2025, Carly Tommasini e Teresanna Pugliese, hanno abbandonato momentaneamente il reality per motivi di salute. La notizia, resa ufficiale con un comunicato pubblicato sul sito del programma, ha immediatamente acceso i riflettori sullo stato fisico dei naufraghi, sempre più provati dalle condizioni estreme in Honduras. Già altri concorrenti, infatti, hanno deciso di abbandonare il programma. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

L’Isola dei Famosi: accertamenti medici per due naufraghe

La modella e attivista Carly Tommasini avrebbe avvertito un malessere significativo, tanto da richiedere l’intervento dello staff medico. Dopo un confronto con Dino, uno dei concorrenti più vicini a lei, Carly è stata prelevata da una barca per sottoporsi ad accertamenti clinici. Al momento, non ha ancora fatto ritorno sull’isola, e i fan esprimono crescente preoccupazione sui social.

Anche Teresanna Pugliese, ex volto noto di Uomini e Donne, ha vissuto un momento di difficoltà che l’ha costretta ad allontanarsi temporaneamente dal gruppo. Tuttavia, la sua assenza è stata breve: dopo aver effettuato una visita medica, è rientrata in spiaggia, dove ha riabbracciato la sua amica Chiara. Le sue parole, forti e decise, non sono passate inosservate: “Non mi spaventa nulla e sono contenta di essere nuovamente qui”.

Qui il video della reazione dei naufraghi al ritorno di Teresanna all’Isola.

Il punto sulla situazione a L’Isola dei Famosi

L’episodio accende i riflettori sulle difficoltà fisiche che i naufraghi stanno affrontando ogni giorno a L’Isola dei Famosi. Fame, stress e condizioni climatiche estreme mettono a dura prova anche i più preparati. Mentre Teresanna ha dimostrato una pronta ripresa, resta l’incognita su Carly Tommasini, la cui assenza prolungata fa crescere i dubbi sul suo possibile rientro.

Gli spettatori restano in attesa di aggiornamenti ufficiali e sperano di rivedere presto Carly in gioco.