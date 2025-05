Harry e Meghan non sono stati invitati a Balmoral: la decisione di Re Carlo segna una frattura nella Royal Family.

La tensione tra Harry e Meghan e la famiglia reale britannica raggiunge un nuovo punto critico. Secondo fonti vicine a Buckingham Palace, re Carlo avrebbe deciso di non invitare il duca e la duchessa di Sussex alla tradizionale villeggiatura estiva nella residenza scozzese di Balmoral, rompendo così una consuetudine inaugurata dalla Regina Elisabetta II e mantenuta fino a oggi. Ma scopriamo nel dettaglio le indiscrezioni sulla famiglia reale.

Famiglia reale: un segnale chiaro dopo mesi di silenzio

La decisione di re Carlo non è casuale. Nonostante le divergenze familiari degli ultimi anni, Carlo aveva sempre lasciato aperta la porta del castello a suo figlio minore, onorando la tradizione materna. Quest’anno, però, qualcosa è cambiato: la mancata convocazione appare come un gesto forte e simbolico, che conferma quanto i rapporti si siano ulteriormente deteriorati.

Harry non vede suo padre da febbraio 2024, quando si era recato a Londra per visitarlo dopo la diagnosi di cancro. Tuttavia, nessun incontro ufficiale è seguito a quell’occasione, e nemmeno i rapporti con il fratello maggiore William sembrano essersi ricuciti. Secondo gli insider reali, non ci sarebbero segnali concreti di un riavvicinamento all’orizzonte.

Balmoral, simbolo di unità che oggi divide

La residenza di Balmoral, luogo amatissimo dalla Regina Elisabetta, rappresentava da sempre un momento di unione per la Royal Family. Ogni estate, figli e nipoti si riunivano lì per trascorrere del tempo immersi nella natura scozzese.

Tuttavia, l’esclusione di Harry e Meghan dal consueto invito di agosto rompe con questo spirito di familiarità e coesione, confermando quanto il duca e la duchessa siano ormai distanti, non solo geograficamente, dalla corona britannica.

Sembrerebbe, quindi, che la frattura tra la royal family e i duchi di Sussex stia diventando sempre più profonda.