Una notte di stelle e colpi di scena quella degli American Music Awards 2025, dove tra luci, musica e glamour, a sorprendere è stato Giuseppe Giofrè, ballerino italiano di fama internazionale. Durante la spettacolare performance di apertura di Jennifer Lopez, Giofrè ha ballato al suo fianco in una coreografia carica di sensualità. Il momento clou? Un bacio appassionato tra i due artisti, previsto dalla scenografia ma che ha comunque scatenato reazioni accese sui social. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Il nome di Giuseppe Giofrè non è nuovo ai fan della danza e dello spettacolo. Nato artisticamente nel talent Amici di Maria De Filippi, il ballerino ha saputo costruirsi una carriera brillante, lavorando con icone del calibro di Taylor Swift, Britney Spears e, naturalmente, Jennifer Lopez.

L’esibizione agli AMAs rappresenta l’ennesima conferma del suo talento e della sua popolarità oltre oceano.

Il bacio tra Giuseppe Giofrè e Jennifer Lopez è stato uno dei momenti più commentati della serata. Sebbene inserito nella coreografia, il gesto ha fatto il giro del web, diventando virale in poche ore.

Jennifer Lopez's opening performance at the #AMAs gets steamy. pic.twitter.com/nV6rIfStD4