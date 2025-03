Il ballerino Giuseppe Giofrè ha raccontato alcuni degli aspetti intimi della sua vita privata nel salotti di Verissimo con Silvia Toffanin.

Non solo il rapporto con i genitori e la non necessità di fare coming out in famiglia. A Verissimo, in queste ore, Giuseppe Giofrè ha svelato altri dettagli importanti della sua vita privata come, per esempio, il suo essere single ma anche di come sia rimasto molto legato al proprio ex che gli è stato vicino in un momento complicato vissuto nelle ultime settimane. Il danzatore, tra gli altri passaggi dell’intervista, ha raccontato anche la sua collaborazione, ormai decennale, con Jennifer Lopez.

Giuseppe Giofrè e il rapporto con Jennifer Lopez

Nel salotto di Verissimo su Canale 5 con Silvia Toffanin, Giuseppe Giofrè ha avuto modo di raccontare diversi aspetti legati alla sua vita privata e a quella lavorativa. In questo senso spicca la collaborazione decennale con Jennifer Lopez. Il danzatore, infatti, ha raccontato: “Collaboro con lei da 12 anni. Avevo 18 o 19 anni quando ho iniziato a lavorare con lei”.

Giofrè ha poi spiegato di essere appena tornato da Abu Dhabi, dove è stato proprio con Jennifer Lopez per lavoro. Il ballerino e coreografo ha tenuto pure a sottolineare come aver collaborato con JLo sia stato anche un modo per andare avanti professionalmente. “La prima volta che ho ballato con lei ero molto emozionato, ma mi ha aiutato a sbloccarmi”.

“Il mio ex mi ha soccorso”

Passaggi importanti anche dal punto di vista privato. A Verissimo, infatti, Giofrè ha raccontato di essere single ma anche di come il suo ex rimanga, ad oggi, una figura molto importante nella sua vita. “Ho dei bei rapporti con il mio ex, è una persona fantastica. Se ho bisogno delle coccole, so chi chiamare. Vivo nella parte alta di Los Angeles, rischiavo di perdere la casa e lui è venuto a soccorrermi. Sì, mi ha soccorso”, ha detto il danzatore. “Ho passato il mio compleanno con lui, sua sorella e il padre, la madre era mancata da poco. Gli voglio bene, è una persona che mi ha dato tanto”.