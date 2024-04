Il ballerino Giuseppe Giofrè, ora giudice di Amici, ha spiegato il rapporto con la sua omosessualità e quello con la sua famiglia.

Adesso lo vediamo su Canale 5 come giudice di Amici, ma Giuseppe Giofrè vanta una carriera davvero pazzesca. Dopo essere stato lanciato proprio dal talent di Maria De Filippi, infatti, il ragazzo ha potuto collaborare con personalità di spicco come Taylor Swift e Jennifer Lopez. Di questo ma anche di tanto altro a livello personale ha parlato nel suo libro ‘Stidda’ che ha presentato in queste ore a Milano.

Giuseppe Giofrè, nessun coming out con la famiglia

Giuseppe Giofrè

Tra i passaggi di maggiore interesse nel corso della presentazione del libro avvenuta in queste ore a Milano, quello sul rapporto con la propria omosessualità e di come sia stato affrontato il tema in famiglia.

A quanto pare, Giofrè non ha sentito il bisogno di fare alcun coming out: “Non ho mai avuto la necessità di dire: ‘Sono omosessuale. Sono gay. Mi piacciono i ragazzi’”, ha detto come riportato a Leggo. “secondo me, la sessualità di ognuno di noi non è un problema. Già parlandone e dicendo ‘Papà ti devo parlare’ fa passare la sessualità come se diventasse un evento, un problema. E anche nel libro l’ho raccontato in maniera leggera, aprendo il capitolo in cui parlo del mio ex ragazzo senza dare spiegazioni”.

Amore e carriera

Curiose anche le parole sul suo essere single. Infatti, dopo la fine della relazione con un ballerino, Adam Vessy, Giuseppe non ha ritrovato l’amore: “Sono single da poco. Sto bene. Sono talmente concentrato sul mio ruolo lavorativo, ora, che le distrazioni non andrebbero bene”, ha detto. “No, l’amore non è una distrazione, ma nel momento in cui c’è una relazione magari possono subentrare dei piccoli problemi. Ecco, quando succede io preferisco sempre scappare, e concentrarmi sul primo obiettivo della mia vita: la carriera”.

Di seguito anche un post Instagram del ballerino che riguarda il suo libro: