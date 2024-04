Stoccata di Selvaggia Lucarelli a Fedez arrivata per l’intervista del rapper a Belve. La giornalista non ha fatto mancare il suo commento.

Non ha seguito l’intera intervista ma, per sua stessa ammissione, le sono bastate alcune clip per farsi un’idea del faccia a faccia a Belve tra Fedez e Francesca Fagnani. Le tanto attese confessioni del rapper nel programma di Rai 2 hanno ricevuto un commento piuttosto secco da parte di Selvaggia Lucarelli che sui social non ha risparmiato le sue solite “frecciatine”…

Selvaggia Lucarelli, il commento su Fedez a Belve

Selvaggia Lucarelli

Come detto, la puntata andata in onda martedì 9 aprile 2024 di Belve con Fedez come ospite era tanto attesa. L’intervista al rapper e le sue confessioni sulla storia, apparentemente finita, con Chiara Ferragni ha tenuto incollati milioni di telespettatori. Non, però, Selvaggia Lucarelli che sui social ha specificato che per le siano state abbastanza le clip di anticipazione per capire il senso del faccia a faccia dell’artista con la Fagnani.

Su Instagram, la bella Selvaggia, infatti, ha spiegato: “Ragazzi, sono in viaggio e non vedrò l’intervista, mi sono bastate le clip”.

A far capire il che senso le fossero “bastate le clip” è stata la stessa Lucarelli: “Scopare, il sesso, ‘non sapevo’, ‘io con la mia fondazione invece sono bravo’. È colpa di Damato. Tutto molto volgare e triste. Venendo ai fatti nel mio libro troverete una ricostruzione MOLTO diversa di tutto. Ripeto, molto diversa”.

Il libro sui Ferragnez

La Lucarelli ha quindi una visione ben differente rispetto a quella che ha dato Federico riguardo alcune dinamiche di famiglia e di lavoro e ha deciso di spiegarle nel suo libro, annunciato nelle scorse ore, dal titolo ‘Il vaso di Pandoro’.

La giornalista ha comunicato, come detto, di aver scritto un’opera intera sui Ferragnez che dovrebbe spiegare alcuni passaggi chiave a proposito delle note vicende di beneficenza e non solo. Il titolo è un evidente riferimento allo scandalo che ha coinvolto l’imprenditrice digitale e la Balocco con la questione pandoro ma molto probabilmente ci saranno dettagli e rivelazioni inedite di grande interesse.

Di seguito anche un post su X di un utente con la storia Instagram della giornalista con la copertina del libro prossimo all’uscita: