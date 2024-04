L’annuncio di Selvaggia Lucarelli: ennesimo capitolo della “battaglia” con i Ferragnez. Arriva il libro su Chiara e Fedez.

Arriva il libro sui Ferragnez da parte di Selvaggia Lucarelli. L’annuncio è arrivato dalla giornalista sui social con l’opera dal titolo emblematico “Il vaso di Pandoro“, con palese riferimento allo scandalo che ha coinvolto Chiara Ferragni e il pandoro Balocco.

Selvaggia Lucarelli, il libro sui Ferragnez

Attraverso le proprie stories su Instagram, la Lucarelli ha dato inizio ad un nuovo capitolo della sua “battaglia” contro i Ferragnez annunciando un libro su Chiara e Fedez dal titolo ‘Il vaso di Pandoro’, con evidente riferimento allo scandalo che ha coinvolto l’imprenditrice digitale e la Balocco.

La giornalista pare aver scritto un recap di tutto quello che ha portato alla rottura della coppia più seguita d’Italia. L’opera sarà pubblicata da Paperfirst editore. “Per evitare di fare la fine dei Ferragnez bisognerebbe cominciare a chiedersi: ma non è che è stato tutto troppo facile?”, ha scritto Selvaggia. E ancora: “Comunque non è vero che in copertina c’è solo lei. Se cercate bene c’è anche lui. Ma dovete conoscere il suo soprannome (quello che gli ho dato io) che tra l’altro fu profetico”.

In questo senso, il riferimento è alla presenza non solo di Chiara in copertina ma anche di Federico, rappresentato come una falena che appare sulla spalla della donna.

Le reazioni

Inevitabile che l’annuncio della Lucarelli portasse ad una valanga di reazioni. Sono stati in tanti a commentare via messaggio privato la comunicazione su libro. Sia su Instagram che su X, moltissimi utenti si sono sbizzarriti a dare un giudizio sulla decisione della donna. Il conto alla rovescia per l’uscita del libro è partito. Staremo a vedere come reagiranno i diretti interessati.

Di seguito anche un post su X che ha ripreso la storia Instagram della Lucarelli con la copertina del libro: