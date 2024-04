Protagonista a Belve, Francesca Fagnani non ha badato a spese per il suo look. La conduttrice elegante con un tubino dal costo esagerato.

Le sue interviste “animalesche” sono chiacchieratissime. Stiamo parlando di Belve e di Francesca Fagnani che ad ogni puntata del programma stupisce con domande provocatorie ai suoi ospiti. A prendersi la scena, però, non sono solo i contenuti dei faccia a faccia ma anche i look della giornalista, come il recente tubino sfoggiato su Rai 2, super elegante e davvero molto costoso…

Francesca Fagnani, il costo del look a Belve

Francesca Fagnani

La Fagnani, come detto, si è presa la scena a Belve non solo per il contenuto delle interviste ma anche per il suo modo di fare e i suoi look. I telespettatori sono rimasti incantati dal tubino nero griffato Schiaparelli.

La conduttrice, per la prima puntata andata in onda del suo programma, infatti, ha sfoggiato con la solita classe un outfit davvero pazzesco e notevole che ha fatto impazzire tantissime persone. Il costo del tubino? Decisamente elevato, pari a 7900 euro.

I dettagli del tubino

La giornalista ha scelto, infatti, un tubino nero firmato Schiaparelli. Si è trattato di un modello a bustier presentato nella collezione Primavera/Estate 2023 dal valore, come anticipato, di 7900 euro.

A rendere l’abito decisamente sofisticato, i bottoni dorati posti uno sopra l’altro verticalmente. Dettaglio non di poco conto, anche le finiture di velluto sui lati del petto. Questo particolare, come riportato da Fanpage trae ispirazione dall’abito a scheletro della stilista surrealista Elsa Schiaparelli, realizzato nel 1938.

A completare il look della Fagnani da un paio di calze velate nere e delle scarpe a punta in vernice nera con tacco a stiletto.

Di seguito anche un post Instagram della conduttrice con il tubino in questione e il grande successo ottenuto nei confronti di fan e telespettatori: