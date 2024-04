Lungo messaggio di Lucia Ferrari dopo l’eliminazione da Amici. La ballerina ha fatto tanti ringraziamenti compreso un importante riferimento a Maria De Filippi.

Dopo la terza puntata del Serale di Amici, è stata Lucia Ferrari ad essere eliminata. La ballerina, molto apprezzata dal pubblico per il suo modo di essere e per le sue capacità, ha dovuto lasciare il programma dopo essere giunta al ballottaggio finale. Sui social, dopo la grande amarezza per l’esito del talent, la ragazza è tornata a parlare con vari passaggi interessanti e dun particolare ringraziamento anche a Maria De Filippi.

Amici, il messaggio di Lucia dopo l’eliminazione

Maria De Filippi

Dopo aver lasciato passare qualche ora dall’uscita di scena dal talent show di Canale 5, Lucia è tornata a parlare sui social e lo ha fatto con un lungo messaggio scritto in un post Instagram.

“Un viaggio piena di giornate emozionanti quanti difficili, persone sconosciute che sono diventati come famiglia, e lotte costanti contro noi stessi per raggiungere il nostro sogno; vivere per l’arte. Questo posto mi ha veramente cambiato la vita, e mi sento incredibilmente fortunata di averla vissuta”, ha scritto con grande sincerità e gioia la ballerina.

Poi, passando ai ringraziamenti: “Ringrazio tutte le persone che stanno dietro a questa macchina enorme. Che si prendono cura di noi ogni giorno anche quando abbiamo rotto le scatole. Tutti gli autori, produzione, redazione, tecnici, e tanti altri che erano a disposizione ogni giorno per far in modo che noi stavamo bene. Mi sento fortunata di aver incontrato ogni uno di voi. Ringrazio tutti i coreografi e professionisti che in questi mesi sono diventati mentori per me ed esempi per quello che vorrei essere nel futuro. Grazie per tutte le sala prove pieni di discorsi motivazionali, sudore, sorrisi, e risate. Mi avete sostenuto tantissimo e senza il vostro sopporto costante non ce l’avrei fatta mai, vi voglio un mondo di bene”.

Il “grazie” a Emanuel e Maria

Nel lungo messaggio scritto, Lucia non ha fatto mancare alcuni particolari passaggi per il suo insegnante, Emanuel Lo e anche per Maria De Filippi: “Ringrazio Emanuel per essere stato il miglior prof che mi poteva mai capitare. Ogni sala prove con te, ogni discorso che mi hai fatto, ogni volta in cui i mi sentivo che tu credessi in me, mi ha aiutato a credere in me stessa non solo all’interno di questo percorso. Grazie di tutto”.

E sulla Queen di Mediaset: “Ringrazio Maria, che anche se ha mille robe da fare prende il tempo per conoscerci uno per uno, darci i suoi preziosi consigli e pareri, e per averci regalato un opportunità come nessun altra”.

“[…] Ora è il momento per andare avanti, ora è il momento per volare“, ha concluso Lucia.

