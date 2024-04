11 anni per Santiago, papà Stefano De Martino e mamma Belen non hanno fatto mancare il loro affetto e anche un super regalo.

Tanti auguri al “piccolo” Santiago, figlio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il ragazzino ha festeggiato oggi 11 anni e mamma e papà si sono riuniti proprio per lui. I genitori non hanno fatto mancare anche un dono particolare decisamente bello e prezioso…

Stefano De Martino, il regalo a Santiago

Stefano De Martino

Attraverso una serie di stories su Instagram, De Martino e Belen hanno fatto vedere come hanno festeggiato il figlio Santiago. Per il ragazzino una festa con diversi amici e una sfida a calcio. Presente al piccolo party anche la sorellina del festeggiato, Luna Marì, figlia avuta dall’argentina con Antonino Spinalbese.

A spiccare, però, nel corso della festa, anche il regalo che i genitori di Santiago gli hanno voluto fare. Non è chiaro se si tratti di un dono condiviso da mamma e papà o solo da Stefano De Martino. Il conduttore e ballerino ha donato al figlio una bicicletta anni ’80 che, come sottolineto da Leggo, apparterrebbe ad un piccolo pezzo da collezione. Il prezzo della bici parte in media da 350 euro e può variare a seconda delle condizioni in cui essa si trova.

La dedica di mamma Belen

A festeggiare Santiago, ovviamente, anche mamma Belen che oltre a pubblicare alcune stories sulla festa del figlio ha voluto dedicargli anche un bellissimo messaggio su Instagram.

L’argentina ha condiviso un carosello di foto in bianco e nero di Santiago e ha scritto: “A te che sei un bravo ragazzo, a te che mi hai insegnato a essere una brava mamma, a te che con i tuoi profondi occhi dai il senso più grande che la vita mi possa aver regalato. Ti amo fino a morire. Tanti auguri Santiago, sono fiera di te. Tanto tanto”.

Un messaggio davvero molto bello e dolce che ha generato tanti like da parte dei fan.

Di seguito anche il post Instagram dell’argentina con la dedica al figlio: