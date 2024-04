Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è tornato il sereno e i fan hanno notato un secondo incontro tra i due. Ecco dove.

Pochi giorni fa ha fatto scalpore la notizia dell’avvistamento di Belen Rodriguez e Stafano De Martino insieme, paparazzati mentre uscivano dalla casa di lui a Milano. I due si sono rivisti e, tutti sorridenti e sereni, sono andati a prendere a scuola il figlio Santiago.

Di certo tra i due è tornata una parvenza di sereno, soprattutto per amore del figlio, ma un dettaglio non è sfuggito ai fan. Infatti, nelle ultime ore alcuni follower della showgirl hanno notato che c’è stato un secondo incontro segreto tra Belen e Stefano.

Belen e Stefano: l’incontro segreto alla festa di Santiago

Stavolta nessun paparazzo ha immortalato l’incontro dei due ex coniugi, ma è stata la stessa Belen ha condividere uno scatto che non è passato inosservato.

In occasione della festa di compleanno del figlio della showgirl e del conduttore televisivo, Santiago, che si è tenuta lunedì 8 aprile, il giorno prima del giorno del compleanno, mamma Belen e papà Stefano si sono ritrovati per festeggiare insieme all’amato figlio.

Belen Rodriguez

Infatti, Belen ha condiviso nelle storie alcune foto della festa e ai suoi follower non è sfuggito un particolare. Secondo alcuni utenti, sullo sfondo del selfie pubblicato nelle storie Instagram ci sarebbe proprio Stefano De Martino, ripreso di spalle.

Belen e Stefano: ritorno di fiamma o riappacificazione per il figlio?

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricondiviso nelle storie Instagram la segnalazione di una follower che avvisava proprio della possibile presenza di Stefano De Martino alla festa di compleanno del figlio Santiago.

Questo sarebbe il secondo incontro tra i due ex in appena una settimana. Sta tornando il sereno tra i due o si tratta solo di una tregua per amore del figlio Santiago?