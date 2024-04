Fabrizio Corona svela come le influencer Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi guadagnino fino a 15mila euro al mese grazie ai social.

Fabrizio Corona era il re dei paparazzi ma oggi è il principe dei reality. Molto gira attorno alle sue scelte, ai personaggi proposti da lui che, in un modo o nell’altro, arrivano a partecipare a programmi come Il Grande Fratello e non solo.

Ma Corona se ne intende anche di guadagni, e infatti di recente ha rivelato quanto arrivano a guadagnare le infulencer ogni mese. Ma vediamo quali sono state le rivelazioni più curiose e interessanti fatte da Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona parla delle influencer: “Non hanno doti eccelse ma…”

Corona, ospite del podcast “Fatturare Fatturare Fatturare”, ha parlato del mito americano e su come è cambiato oggi il modo di fare soldi. “Una volta c’era il mito americano, quello di chi dal nulla faceva i soldi e diventava ricchissimo. Oggi è diverso, tu vedi tanti ragazzi su Instagram che attraverso una serie di attività diventano ricchi“.

Fabrizio Corona

Poi Corona fa alcuni esempi di alcuni influencer che conosce in prima persona: “Poi c’è molta fuffa, ma ci sono le cifre e molti di loro guadagnano davvero. Ti faccio due esempi di influencer normale: Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi. In questi casi parliamo di due persone normalissime, che non hanno doti eccelse di bellezza o intelligenza“.

Ma quanto guadagnano grazie ai social?

Fabrizio Corona rivela i guadagni delle influencer

Nel corso dell’episodio del podcast, Corona ha rivelato quanto arrivano a guadagnare le due influencer nominate.

“Sono persone che ho fatto lavorare io e che ho anche messo nei reality io. Entrambe 10 e anche 15mila euro al mese di sponsorizzazioni Instagram al mese le guadagnano. Queste sono ragazze giovani di poco più di 20 anni e portano sicuri circa 15mila euro mensili di queste sponsorizzazioni” dichiara Fabrizio Corona.