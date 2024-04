Chiara Ferragni rivede i suoi figli dopo il viaggio a Miami con papà Fedez, ma l’influencer continua il suo silenzio social.

Chiara Ferragni continua il suo silenzio social, iniziato ormai 10 giorni fa, creando un alone di mistero attorno a sé. Ma per avere aggiornamenti sulla sua vita bisogna guardare ai profili di chi le sta più vicino, tra cui la mamma, Marina Di Guardo.

Infatti, nella giornata di lunedì 8 aprile, la madre dell’influencer ha pubblicato un tenero scatto tra le sue storie Instagram, catturando un momento molto dolce: Chiara Ferragni che riabbraccia i figli, Leone e Vittoria.

“Leo” e “Vitto” sono stati per oltre una settimana a Miami con il padre, Fedez, che è tornato in Italia solamente nella giornata di ieri. Ma ora cosa succederà tra i Ferragnez?

Chiara Ferragni di nuovo insieme ai figli

Ciò che stupisce più di tutto è l’assenza di nuovi post su Instagram, neanche in un’occasione tanto speciale come quella vissuta ieri. Il ricongiungimento dei figli con mamma Chiara non ha avuto la visibilità a cui ormai i fan dell’influencer sono abituati.

Chiara Ferragni

Ma cosa sta facendo Chiara Ferragni? Che tipo di strategia sta attuando rimanendo lontana dai social? Anche il suo canale Telegram si è zittito negli ultimi giorni, lasciando i fan liberi di chiacchierare tra loro senza poter interagire con l’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni e Fedez: matrimonio al capolinea?

Pare proprio che non ci sia più alcuna speranza di rivedere i Ferragnez riuniti. Infatti, secondo alcune segnalazioni riportate da esperti di gossip, come Deianira Marzano, Fedez sarebbe tornato in Italia solo per un breve periodo.

Infatti, secondo la segnalazione, Fedez sarebbe tornato a Milano solamente per riaccompagnare i figli e presto ripartirà per gli USA per partecipare al Coachella, un festival esclusivo che si tiene ogni anno e che vede tra i suoi ospiti gli artisti internazionali più in voga del momento.