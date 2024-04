Dopo la vittoria al Grande Fratello, Perla Vatiero rivela il suo grande sogno: diventare attrice al cinema. Svelati i suoi prossimi progetti.

Dopo la conclusione trionfante del Grande Fratello, Perla Vatiero non si accontenta di festeggiare la sua vittoria. La gieffina, fresca di successo, ha svelato i suoi piani futuri, e sembra che il mondo del cinema sia la prossima tappa nella sua carriera.

Infatti, la vincitrice del Grande Fratello ha rivelato che il suo più grande desiderio è quello di diventare un’attrice. Riuscirà nel suo intento? Ecco che cosa ha dichiarato.

Perla Vatiero: un futuro nel cinema?

Terminata l’avventura nella Casa del Grande Fratello, Perla Vatiero ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti sul suo futuro. In un’intervista recente a Il Corriere del Mezzogiorno, ha confessato di aspirare a diventare attrice cinematografica.

Nonostante il suo impegno nel mondo dell’e-commerce e il desiderio di lanciare una sua linea di moda, il suo cuore batte per il cinema.

Alfonso Signorini

Ha, infatti, dichiarato: “Col mio canale di e-commerce creare una linea di moda tutta mia. E poi mi piacerebbe recitare“. Ha, poi, annunciato: “Mi piacerebbe il cinema“. Ma si tratta di un sogno realizzabile? La vincitrice del GF è diventata un volto molto noto della televisione, anche grazie al programma Temptation Island che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo. Ma riuscirà a passare dall’intrattenimento al cinema?

Perla Vatiero: i progetti futuri

Tra i progetti futuri di Perla ci sono la carriera e la famiglia. Infatti, oltre al desiderio di lanciare la sua linea di moda e, un giorno, dedicarsi al cinema, Perla sogna anche il matrimonio con Mirko Brunetti.

Eppure si tratterebbe, per il momento, di un progetto ancora distante. I due, infatti, hanno recentemente dichiarato di voler ancora fare i “fidanzati”. In più, Perla ha rivelato: “Ma per il momento, io sono tornata ad Angri e lui nella sua città: Rieti“.