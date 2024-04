Giulia De Lellis si allontana dai social per qualche giorno, ma per un buon motivo: il padre è stato male. Le dichiarazioni dell’influencer.

La nota influencer Giulia De Lellis si è allontanata per qualche giorno dai social, ma per una giusta causa: il padre, Giulio De Lellis, non è stato bene.

La stessa influencer ha voluto aggiornare i suoi fan sul motivo della sua assenza dai social e ha spiegato che per lei e la sua famiglia non sono state giornate semplici. La paura è stata tanta e, come spiega la stessa De Lellis, “Questa cosa ci ha destabilizzati“.

Ma cosa è successo al padre di Giulia? Ecco che cosa ha rivelato l’influencer nelle sue storie Instagram.

Giulia De Lellis: “Mio padre è stato poco bene”

Dopo giorni di assenza, Giulia De Lellis è tornata sui social e ha aggiornato i suoi follower su quanto accaduto.

“Mio padre è stato poco bene e di conseguenza io sono sparita dai social” ha annunciato Giulia ai suoi fan.

“Sono stata molto assente sui social ma per una buona causa – spiega la De Lellis -. Ci sono dei momenti in cui bisogna staccare tutto e prendersi cura di quelle che sono le proprie priorità. Nel mio caso la mia famiglia è una priorità assoluta. Mio padre è stato poco bene e questa cosa ci ha destabilizzato perché ci ha fatto prendere un grosso spavento a tutti. Ecco perché sono stata molti giorni a Roma. Mi sono presa un po’ di tempo per stare con lui e rassicurarmi che tutto tornasse alla normalità. Ora sta molto meglio anche se lui è tremendo perché è un eterno Peter Pan e potrebbe evitare di fare alcune cose“.

Lo sfogo di Giulia De Lellis: “La vita non è stata molto gentile con me”

Nelle storie, l’influencer ha fatto un chiaro riferimento anche alla rottura con Carlo Beretta. Infatti, ha dichiarato: “Sono stati giorni per niente piacevoli e semplici. Negli ultimi mesi la vita non è stata molto gentile con me. C’è stato un periodo in cui ero molto scarica a livello di energia ed ho preferito rimettere insieme i pezzi perché vi giuro che è successo di tutto“.

Ricordiamo, inoltre, che solamente poche settimane fa Giulia De Lellis ha detto addio al suo amato cagnolino, Tommy, morto mentre l’influencer si trovava in vacanza a Ibiza.