Francesca Cipriani spara a zero su Belen Rodriguez, definendola “Straniera senza talento”. I dettagli dell’attacco nell’intervista a Belve.

Francesca Cipriani è stata ospite della seconda puntata della nuova stagione di Belve, il famoso programma condotto da Francesca Fagnani, e ci ha regalato alcuni momenti memorabili. Infatti, durante l’intervista, non solo ha rivelato alcuni dettagli inaspettati sulla sua vita privata, ma ha anche rivolto duri attacchi ad una collega showgirl.

Stiamo parlando di Belen Rodriguez, la modella argentina che da anni è diventata uno dei volti più noti della televisione italiana.

Francesca Cipriani attacca Belen Rodriguez: cosa ha detto?

La showgirl Francesca Cipriani è un personaggio televisivo esuberante e frizzantino, ma quando c’è da attaccare tira fuori le unghie.

Durante l’intervista, che andrà in onda la sera di martedì 9 aprile, la Cipriani ha avuto modo di ricordare una stoccata che aveva fatto diverso tempo fa al Chiambretti Night.

Belen Rodriguez

Parlando di Belen aveva dichiarato: “Non è a un livello tale da stare in televisione. Non ha talento. Ci sono queste ragazze straniere che ridono, non sanno parlare, fanno errori, non sono preparate. Solo per l’aspetto ci sono tante ragazze che vengono messe dall’aeroporto in tv, non hanno ancora il permesso di soggiorno che già stanno in tv“.

Insomma, per la Cirpiani Beln sarebbe solamente un a “Straniera senza talento“.

Francesca Cipriani rincara la dose a Belve

Di fronte alla vecchia dichiarazione, la Cipriani non si scompone, anzi. Infatti, di fronte a Francesca Fagnani rincara pure la dose dichiarando: “Lo pensavo davvero e quello che penso non lo rinnego“.

Insomma, sembra proprio che alla Cipriani non vada proprio a genio la showgirl argentina. Ma Belen risponderà a questi attacchi dopo la messa in onda dell’intervista di stasera?

Conoscendo le anticipazioni di ciò che accadrà stasera, Belen avrà tutto il tempo per controbattere alle parole di Francesca Cipriani.