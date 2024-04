Molto presto Diletta Leotta e Loris Karius si uniranno in matrimonio. Tutto deciso, compresa la testimone che sembra poter essere Elodie…

Loris Karius e Diletta Leotta, dopo essere diventati genitori della splendida Aria, sono pronti al matrimonio. Il volto DAZN aveva annunciato a ‘È Sempre mezzogiorno’ la decisione di sposarsi con tanto di data prevista per il prossimo 22 giugno. Adesso, ci sarebbero altri dettagli, come la possibile testimone della sposa, ovvero… Elodie.

Diletta Leotta, Elodie sarà la sua testimone di nozze?

Diletta Leotta

La Leotta e il noto calciatore sono pronti a dirsi il fatidico “sì”. Secondo quanto riferito dai diretti interessati, le nozze dovrebbero andare in scena il prossimo 22 giugno 2024. A comunicare il lieto evento era stata la stessa conduttrice di DAZN da Antonella Clerici durante ‘È Sempre mezzogiorno’.

In quell’occasione, la bella Diletta aveva emozionato tutti mostrando il proprio amore per Karius e, ovviamente, la grande gioia per l’arrivo della piccola Aria e delle stesse nozze che andranno a completare il quadro di famiglia che la ragazza e il calciatore stanno costruendo.

Adesso, sarebbe arrivato anche un altro dettaglio relativo a chi potrebbe essere la testimone di nozze della donna. Come sottolineato da Il Messaggero e da Leggo, secondo i ben informati, potrebbe essere Elodie ad avere l’onore di essere la testimone della sposa. Tra lei e il volto DAZN, infatti, c’è da tempo una gran bella amicizia.

I dettagli del matrimonio con Karius

Tra le varie informazioni in merito alle nozze della coppia, quella che dovrebbe essere la location, almeno del successivo party, ovvero l’hotel a 5 stelle Therasia Resort, dove più volte Diletta e Loris hanno soggiornato. Il matrimonio, poi, si terrà a Vulcano, nelle Isole Eolie, luogo molto amato e apprezzato da entrambi.

Di seguito anche un recente post Instagram della bella conduttrice e del portiere: