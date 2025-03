“Divine”: Diletta Leotta e Elodie scatenano i social con le foto di coppia

Una serie di scatti social di Diletta Leotta e Elodie ha scatenato tantissime reazioni da parte dei fan. Il look abbinato sorprende.

Dopo aver incantato tutti dalle Maldive con un bikini mozzafiato, Diletta Leotta fa il bis e questa volta chiama in causa pure la sua cara amica Elodie. Le due donne di spettacolo hanno sorpreso i loro fan con uno serie di scatti social che hanno subito infiammato il web. Le due amiche hanno trascorso il sabato sera insieme in un contesto rilassato, lontano dai riflettori e dagli impegni lavorativi, e non hanno fatto mancare delle foto “ricordo”…

Diletta Leotta e Elodie: le foto e il look coordinato

Se si parla di Diletta Leotta ed Elodie neppure un sabato sera di relax in casa può passare inosservato. Le due, infatti, come anticipato, hanno sorpreso i loro fan con uno paio di scatti che hanno infiammato i social. Le due amiche hanno trascorso la serata insieme tra le mura domestiche. La conduttrice sportiva e la cantante hanno condiviso delle foto su Instagram che le ritrae in coordinato, con un look sportivo e confortevole: top corto nero e pantaloni della tuta chiari.

Le immagini, pubblicate sul profilo di Diletta, hanno raccolto immediatamente migliaia di like e commenti entusiasti. Oltre agli scatti relative a loro due, va detto, in mezzo c’erano anche quelle della figlia della conduttrice DAZN e di Karius che è stata al centro dell’attenzione della mamma e della “zia” acquisita.

Le reazioni del web

Ad ogni modo, come era prevedibile che fosse, la scena se la sono presa le due donne di spettacolo. I fan hanno elogiato la loro forma fisica, mettendo in evidenza gli addominali scolpiti di entrambe e il loro stile impeccabile anche in un momento di relax domestico. La complicità tra le due è parsa evidente, e molti utenti hanno sottolineato quanto la loro amicizia sia autentica e genuina.

“Divine“, si legge nei commenti al post. “Uniche anche in tuta e top. Che spettacolo“, hanno commentato diversi altri fan. Elodie e Diletta non sono nuove a momenti condivisi sui social, ma questa volta la semplicità della serata ha colpito particolarmente il pubblico. In un’epoca in cui spesso si prediligono eventi glamour e apparizioni pubbliche, le due donne hanno mostrato come anche una serata tra amiche possa attirare grande attenzione, apprezzamenti e, va detto, anche qualche piccola solita critica dagli haters che non mancano mai.