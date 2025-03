Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, riappare sui social in carrozzina dopo i problemi di salute. Ecco come sta adesso.

Aveva destato preoccupazione il momento di commozione di Mara Venier a Domenica In per suo marito, Nicola Carraro, e i problemi di salute recentemente avuti. Adesso, proprio l’uomo è uscito allo scoperto facendo il punto sulle sue condizioni e mostrandosi in sedia a rotelle con una foto pubblicata sul proprio profilo social che risulta essere privato.

Nicola Carraro, la salute del marito di Mara Venier

Negli ultimi mesi hanno tenuto col fiato sospeso le condizioni di salute di Nicola Carraro, marito di Mara Venier. L’uomo, infatti, per stessa ammissione della Zia della Tv, non era stato bene e aveva dovuto affrontare un periodo di difficoltà che lo hanno portato persino a perdere una decina di chili in poco tempo.

Mara Venier – www.donnaglamour.it

Non solo la conduttrice si era visibilmente commossa in tv parlando del marito, ma era stato il diretto interessato, via social, a spiegare quanto gli fosse capitato. “Buongiorno amici, riabbracciamoci con le parole e in alto i cuori, sempre. Eccomi qua, sono tornato. Ci ho messo la bellezza di quasi 60 giorni. Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso, però sto molto meglio”, erano state le sue parole con un video su Instagram nel quale aveva anche parlato di fisioterapia e dell’aver perso 9 chili.

La foto in carrozzina e le parole

A distanza di poco meno di due mesi da quel video sulla sua salute, Carraro ha deciso di pubblicare una sua foto sempre su Instagram (per vederla occorre seguire l’account dell’uomo che risulta essere privato) per dare qualche aggiornamento che lo riguarda. L’uomo si è fatto vedere in carrozzina ma apparentemente la situazione sarebbe migliorata: “Buon giorno amici di #abbracciamociconleparole sono passati 107 giorni dall’inizio della mia ‘simpatica’ ernia del disco e così mi ritrovo”, ha detto accompagnando tutto con una emoticon della risata. Insomma, al netto degli acciacchi, il signor Nicola sembra comunque di buon umore. La speranza è tutto possa passare presto e che l’uomo possa pubblicare qualche foto in piedi con la sua Mara.