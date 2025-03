Curioso episodio raccontato su Belen Rodriguez in occasione di una delle puntate di Only Fun con i Panpers. Ecco cosa è successo.

Non solo la recente serie di foto che hanno destato scalpore, Belen Rodriguez è tornata protagonista con un curioso aneddoto piccante rivelato dai Panpers con cui la showgirl argentina è stata impegnata nella trasmissione sul Nove Only Fun. I due comici hanno spiegato che durante una delle registrazioni la conduttrice ha lasciato tutti a bocca aperta per un “incidente piccante”…

Belen e i Panpers a Only Fun

Intervistati da Affaritaliani, i Panpers hanno raccontato alcuni retroscena relativi a Only Fun, partito da qualche tempo sul Nove ottenendo ottimi dati di ascolti e share come, per esempio, la puntata dello scorso 6 marzo che ha raccolto il 4% e 718.000 di spettatori con un picco a un milione. Peracino e Pisani hanno commentato in merito agli ascolti: “Ci sembra un’edizione incredibile, però ne parleremo a fine corsa, perché adesso diciamo che sarebbe sarebbe rischioso”, le parole di Pisani.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

La coppia di comici ha rivelato che ci saranno subito altre sorprese: “Ci aspettiamo tante carrambate. La prima puntata abbiamo già avuto Alessandro Siani. Ora arriveranno anche Ale e Franz, Giacobazzi Paolo Cevoli…”. E su Belen, arrivata dopo Elettra Lamborghini: “Sono due mondi diversi però ci siamo trovati bene”.

L’incidente piccante sul palco

Parlando nel dettaglio di Belen, i due comici hanno raccontato come l’argentina si sia trovata ad affrontare un imprevisto piccante sul palco davanti a tutti. “Un episodio curioso? Purtroppo è fuori edizione, chiederei al direttore di rete di metterlo nell’edizione”, ha detto Pisani. Poi spiegandosi meglio: “Praticamente Belen ha ballato all’inizio, il suo decollete… e sono uscite. Ma noi non ce ne siamo accorti”. E ancora: “Gli unici due, che guardavano il pubblico eravamo noi. E potevamo fare tutta la puntata così. Invece no, una signora ci ha tenuto a dire ‘Belen ti sono uscite’… è andata così”.