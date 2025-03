La bella influencer Giulia De Lellis ha fatto ricorso alla chirurgia estetica e Giacomo Urtis ha svelato i vari interventi della donna.

Sulla bocca di tutti per la relazione con Tony Effe e le presunte voci di crisi, Giulia De Lellis è tornata protagonista sul web grazie ad alcuni approfondimenti sul suo conto da parte di Giacomo Urtis. Il noto chirurgo estetico dei Vip, infatti, in un video social per la sua rubrica “Bisturi fatale”, ha elencato quelli che sarebbero stati i ritocchi ai quali la De Lellis avrebbe ceduto.

Giulia De Lellis e la chirurgia estetica

Nel corso degli anni, Giulia De Lellis ha fatto carriera. Da Uomini e Donne, infatti, la donna ha avuto una crescita esponenziale arrivando ad essere un personaggio dello spettacolo e dei social di grande importanza. Ad aiutarla, ovviamente, anche la sua bellezza che, per sua stessa ammissione, ha ricevuto delle piccole spinte da parte della chirurgia estetica.

Giulia De Lellis – www.donnaglamour.it

La De Lellis, infatti, non ha mai negato di aver fatto ricorso a dei ritocchi per certe situazioni. In particolare, di recente, aveva spiegato di aver usato il botox. “Raga comunque è la magia del botox, non ho fatto nulla alle ciglia e o alle sopracciglia”, aveva detto tempo fa in una storia social. “E chi dice di non farlo con la fronte paralizzata mente (nonostante non ci sia nulla di male). I cosmetici non fanno miracoli… Diffidate da chi dice il contrario”.

Giacomo Urtis svela i ritocchi della donna

Oltre al botox, però, la bella Giulia si sarebbe aiutata anche in altre circostanze. A svelarlo è stato, come anticipato, Giacomo Urtis nella sua rubrica social “Bisturi fatale”. Secondo l’esperto in materia, infatti, la donna si sarebbe rifatta il senso (e lo avrebbe anche ammesso) e avrebbe pure ritoccato leggermente le labbra per averle più polpose e il naso. Secondo Urtis, va detto, gli interventi estetici della nota influencer sarebbero stati eseguiti bene visto che la De Lellis, a detta sua, è davvero bella.