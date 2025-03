La conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin ha deciso di dedicare un momento durante la trasmissione alla compianta Eleonora Giorgi.

La morte di Eleonora Giorgi ha scosso l’intero mondo della tv e dello spettacolo. In questo senso durante l’ultima puntata di Verissimo, la conduttrice, Silvia Toffanin, ha voluto omaggiare la famosa attrice che, dal momento dell’inizio della malattia, aveva scelto proprio lo studio di Canale 5 per raccontare la sua battaglia e l’evolversi della situazione.

La battaglia di Eleonora Giorgi anche in tv

Sono giorni molto difficili per il mondo dello spettacolo e della tv dopo il decesso di Eleonora Giorgi. La donna aveva scelto di raccontare la sua battaglia contro un tumore al pancreas utilizzando il piccolo schermo e le varie trasmissioni per lanciare il suo messaggio di forza e coraggio, per sé ma anche per tutte le persone che come lei stavano affrontando una situazione simile.

Silvia Toffanin – www.donnaglamour.it

Le apparizioni in tv della Giorgi erano state un grande segnale. La donna, a testa alta, anzi, altissima, si era mostrata nelle sue fragilità e, allo stesso tempo con la sua grande forza comunicando un messaggio di resilienza e ottimismo, fino all’ultimo momento. In questo senso, la trasmissione di Canale 5 Verissimo con Silvia Toffanin aveva ospitato in più occasioni proprio l’attrice. Ecco perché la conduttrice non ha potuto esimersi dal ricordarla nell’ultima puntata andata in onda.

Le lacrime di Silvia Toffanin a Verissimo e la dedica

Con la voce rotta e spezzata, a tratti, dal pianto trattenuto a stento, la Toffanin ha detto: “Ci tenevo a ricordare Eleonora Giorgi, noi avevamo il nostro appuntamento speciale nel quale lei si raccontava, ci raccontava come stava e lo faceva sempre con tanta speranza, serenità e anche con un pizzico di ironia”, le sue parole.

La presentatrice ha poi raccontato meglio le proprie emozioni spiegando al pubblico come sentisse da vicino tutta la situazione: “Io mi sono tanto emozionata con lei perché rivissuto un percorso che avevo fatto con la mia mamma che se n’è andata per la stessa malattia. L’ho sentita materna, come se mi facesse un po’ da mamma. La voglio ringraziare per avermi aperto il suo cuore, per avermi fatto conoscere la parte più fragile e per aver scelto noi, averci dato tanta fiducia. Ringrazio anche i suoi figli, che sono stati esemplari in questa storia. Un bacio a Eleonora dovunque tu sia. So che amavi tanto i nostri filmati e questo è per te”, ha detto ancora la Toffanin.