Veronica Maya celebra lo scudetto del Napoli in costume: il video scatena una pioggia di commenti sessisti.

Veronica Maya, nota conduttrice televisiva e tifosa appassionata del Napoli, ha attirato l’attenzione degli utenti social dopo aver condiviso un video su Instagram per celebrare il quarto scudetto della squadra partenopea. Nel filmato, girato a bordo di un tender insieme alla sua famiglia, la showgirl appare in costume da bagno mentre festeggia con entusiasmo la vittoria degli azzurri. Tuttavia, il contenuto ha attirato una pioggia di commenti sessisti, molti dei quali offensivi e volgari. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Veronica Maya: una festa in famiglia trasformata in bersaglio online

Veronica Maya ha partecipato alle celebrazioni sul lungomare di Napoli via mare, mostrando orgoglio e gioia per il traguardo sportivo. Insieme al marito Marco Moraci, noto chirurgo plastico, e ai figli, la conduttrice ha condiviso momenti di felicità, indossando un costume argentato e decorazioni a tema Napoli, come le due “N” azzurre dipinte sul volto.

Le immagini, pubblicate in un post su Instagram, sono state accompagnate dal commento: “Napoli 26 maggio 2025 Festa dello scudetto“.

Nonostante l’atmosfera festosa, la reazione del web non si è fatta attendere. Tra i tanti messaggi di apprezzamento per il momento familiare e il sostegno alla squadra, sono emersi anche numerosi commenti a sfondo sessista, con utenti che hanno utilizzato toni volgari e denigratori, paragonandola addirittura al chirurgo Giacomo Urtis.

Nessuna replica da parte di Veronica Maya

A differenza di altri episodi passati in cui Veronica Maya ha risposto alle critiche, questa volta la conduttrice ha scelto il silenzio. Nonostante l’ondata di commenti inappropriati, ha preferito non alimentare ulteriori polemiche, mantenendo un profilo basso e lasciando parlare le immagini della sua festa in famiglia.

La showgirl continuerà a mantenere il silenzio o lo romperà per dire la sua? Non ci resta che attendere per scoprirlo.