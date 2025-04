Veronica Maya risponde alle accuse di ritocchi estetici dopo la partecipazione a Ne vedremo delle belle: “Il Botox passerà”.

Veronica Maya, volto noto della televisione italiana, è tra le dieci protagoniste dello show Ne vedremo delle belle, in onda ogni sabato su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. La conduttrice 47enne, già celebre per programmi come Uno Mattina Estate, Lo Zecchino d’Oro e Linea Verde, ha conquistato un posto nel cuore dei telespettatori, che seguono il programma anche sui social commentando le performance e le dinamiche tra i concorrenti.

Tuttavia, oltre al talento e alla presenza scenica, l’attenzione si è focalizzata anche sul suo aspetto fisico, con alcuni utenti che hanno ipotizzato il ricorso a ritocchi estetici. Le speculazioni sono aumentate dopo la seconda puntata dello show, dove Veronica Maya si è posizionata al settimo posto della classifica provvisoria. Ma la showgirl ha deciso di rispondere alle critiche ricevute sui social.

Le critiche social: “Quel naso mi inquieta”

Di fronte ai commenti sui social, Veronica Maya ha deciso di rispondere con franchezza. Dopo aver condiviso un video della sua esibizione, tra i tanti complimenti è spuntato un messaggio diretto di una follower: “Ma lei è sempre stata bella, c’era bisogno di rifarsi? Quel naso mi inquieta, basta che non hai bisogno“.

Qualcun altro ha scritto: “Cosa è successo alla bocca e al viso?“. Ma la showgirl ha deciso di non rimanere in silenzio.

Veronica Maya replica alle critiche degli utenti

Senza esitazioni, la conduttrice ha chiarito ogni dubbio: “Naso non c’entra nulla. Ho sempre avuto questo. Botox ahimè passerà“.

Con queste parole, Veronica Maya ha ammesso di aver fatto ricorso a qualche trattamento estetico, ma ha anche sottolineato di non aver modificato radicalmente il proprio aspetto.