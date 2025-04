Giovanna Sannino di Mare Fuori ha detto sì! Gaetano Migliaccio le ha fatto una romantica proposta di matrimonio a sorpresa.

Il cast di Mare Fuori è stato travolto da una splendida notizia: l’attrice Giovanna Sannino si sposa. La Sannino, conosciuta per il ruolo di Carmela nella celebre fiction italiana, ha vissuto un compleanno davvero speciale. Durante la festa per i suoi 25 anni, organizzata a Napoli con amici e colleghi di set, il suo fidanzato, Gaetano Migliaccio, le ha fatto una romantica proposta di matrimonio. Il momento, immortalato in un video condiviso sui social, ha emozionato i fan della fiction Rai. Ma scopriamo i dettagli.

Giovanna Sannino: il video della proposta di matrimonio

La serata, a tema Mamma Mia!, era già un evento memorabile, ma il momento clou è arrivato quando Gaetano ha preso la parola davanti a tutti.

GIOVANNA SANNINO E TANO SI SPOSANO

Visibilmente emozionato, le ha chiesto di chiudere gli occhi e ha dichiarato: “È stato un anno difficile, pieno di incertezze, io però una certezza l’ho trovata e sei tu“.

Dopo averle dedicato dolci parole, si è inginocchiato porgendole un anello, scatenando l’emozione di Giovanna e l’applauso dei presenti, tra cui Maria Esposito, Antonio D’Aquino e Francesco Panarella.

Presto la notizia ha fatto il giro del web, con l’entusiasmo dei fan che hanno ricondiviso il video e le foto del momento romantico.

La storia d’amore nata sul set di Mare Fuori

Giovanna e Gaetano si sono conosciuti sul set della celebre serie Rai e da allora il loro amore è cresciuto sempre di più. In un’intervista a Verissimo, l’attrice aveva raccontato di aver trovato in lui un uomo d’altri tempi, gentile e rispettoso, capace di conquistarla dopo un lungo corteggiamento.

“Ognuno dovrebbe avere un Gaetano nella propria vita” aveva dichiarato, prova di quanto la loro relazione l’abbia aiutata a crescere e a riscoprirsi.

L’amore tra Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio ha fatto sognare i fan di Mare Fuori, e ora i due si preparano a coronare il loro sogno con il matrimonio.