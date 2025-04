L’attrice Giulia Michelini rivela i momenti di paura affrontati sul set di “Afrodite”: “Sono finita in ospedale”.

Giulia Michelini, attrice amatissima dal pubblico, ha rivelato i retroscena della sua esperienza sul set del film Afrodite, diretto da Stefano Lorenzi. Nel film, la Michelini interpreta Sabrina, una sommozzatrice che entra in contatto con il personaggio di Ludovica, interpretato da Ambra Angiolini.

L’attrice ha raccontato che la preparazione per il ruolo è stata estremamente impegnativa, sia a livello fisico che psicologico. Per calarsi nella parte, ha dovuto conseguire un brevetto da sub, affrontando le sue paure più profonde. Ma le cose non sono sempre andate benissimo. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Giulia Michelini: il ricovero in ospedale e gli attacchi di panico

Durante le riprese, la Michelini ha vissuto momenti molto difficili. In un’intervista al settimanale Oggi, ha spiegato di aver contratto un’infezione ai polmoni dopo un’immersione in un lago, che l’ha costretta al ricovero in ospedale. Inoltre, ha sofferto di attacchi di panico a causa della paura dell’acqua.

“Ho affrontato diversi problemi: durante le prime immersioni che abbiamo fatto non in acque libere, ho preso un batterio nel lago, sono stata ricoverata perché continuavo ad avere dei problemi ai polmoni” ha raccontato l’attrice. “Ricordo un momento in cui volevo tornare in superficie, ma il mio istruttore mi ha detto di restare calma e guardarlo negli occhi” ha raccontato.

“Afrodite”: il film più coraggioso della sua carriera

Nonostante le difficoltà, Giulia Michelini ha portato a termine le riprese, considerandole una delle esperienze più coraggiose della sua carriera. “Pochi pensavano che ce l’avremmo fatta, ma abbiamo dimostrato di poter affrontare ogni sfida” ha detto.

Il film Afrodite si preannuncia come un’opera intensa e avvincente, con una Michelini più determinata che mai a superare i suoi limiti. “Sul piano professionale questo per me è un film molto coraggioso” ha dichiarato.