Katia Ricciarelli parla del suo amore per Pippo Baudo: “L’ho amato moltissimo. Aspetto una sua telefonata da anni”.

Katia Ricciarelli torna a parlare del suo legame con Pippo Baudo nel programma Storie di Donne al Bivio, in onda il 5 aprile su Rai2. La celebre soprano ha ricordato il matrimonio con il noto conduttore, e ha confessato di non averlo mai dimenticato. Nonostante gli anni, la cantante ha ancora un pensiero per l’ex marito. Ma scopriamo che cosa ha dichiarato.

Pippo Baudo: un amore indimenticabile

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo si sono sposati nel 1986 e hanno vissuto una storia d’amore intensa durata 18 anni.

“È stato l’amore della mia maturità, mi sarebbe piaciuto invecchiare con lui” ha raccontato la cantante, ribadendo il forte sentimento che ha provato per il presentatore.

Pippo Baudo

Dopo il divorzio, avvenuto nel 2004, i due non hanno più avuto contatti, e la Ricciarelli ha ammesso di aver atteso invano una chiamata da parte dell’ex marito, specialmente in occasioni speciali come il suo compleanno.

“Mi sarebbe bastata una telefonata di auguri. Non lo sento da quando ci siamo lasciati eppure dopo di lui non ho più avuto una storia“, ha dichiarato.

Katia Ricciarelli: “Io correrei al suo fianco”

Nonostante gli anni trascorsi, Katia Ricciarelli ha dichiarato che, in caso di necessità, non esiterebbe ad accorrere in aiuto di Pippo Baudo. “Se dovesse mai avere bisogno di me, lui lo sa, io correrei al suo fianco in qualsiasi momento” ha affermato con grande affetto.

Ma oltre alla sua relazione con Baudo, la soprano ha anche ricordato un breve flirt con Alberto Sordi. L’attore, grande amante della lirica, la corteggiò con cene romantiche e mazzi di rose rosse. “Mi ha corteggiata tanto, ma ho sempre pensato che quelle rose fossero riciclate” ha scherzato Ricciarelli, rievocando con affetto quel periodo della sua vita.