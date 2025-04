Antonino Spinalbese, ex di Belen, torna alla ribalta nel nuovo reality di Canale 5, The Couple, condotto da Ilary Blasi.

Antonino Spinalbese, l’ex compagno di Belen Rodriguez, è stato ufficialmente annunciato come concorrente del nuovo reality show The Couple, in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi. La notizia, svelata in anteprima dal giornalista Davide Maggio, ha già suscitato molta curiosità tra i fan, che ricordano l’esperienza di Antonino nella casa del Grande Fratello Vip nel 2022-2023. Ma scopriamo tutti i dettagli della notizia.

Antonino Spinalbese: il ritorno nell’ambiente familiare di The Couple

Per Antonino Spinalbese, il ritorno a The Couple rappresenta un ritorno in un ambiente a lui già familiare.

La casa di The Couple è infatti la stessa che ha ospitato il Grande Fratello, anche se riadattata per il nuovo format.

Antonino Spinalbese

Dopo la sua partecipazione al GF Vip 7, dove è rimasto in gioco per cinque mesi, Spinalbese è pronto a mettersi alla prova in una nuova avventura televisiva, questa volta in un contesto più dinamico e relazionale, con otto coppie che dovranno affrontare varie sfide.

Antonino Spinalbese, hair stylist e personaggio televisivo

Classe 1995 e originario di Torre del Greco, Antonino Spinalbese è un b con una grande passione per la fotografia. Tuttavia, la sua popolarità è esplosa nel 2020 grazie alla sua relazione con Belen Rodriguez, con la quale ha avuto una figlia, Luna Marie, nel 2021.

Sebbene la coppia si sia separata poco dopo, i due hanno mantenuto rapporti distesi per il bene della loro bambina. Infatti, proprio nei giorni scorsi Antonino e Belen sono stati visti insieme in alcune paparazzate, ma senza che ci fosse un ritorno di fiamma.

Sul piano professionale, Antonino continua a coltivare la sua carriera nel mondo della moda e dei social media.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello sembrava che Spinalbese volesse tornare al suo mestiere di hair stylist, ma l’annuncio della partecipazione al nuovo reality di Canale 5 rappresenta un ripensamento.