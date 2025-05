“Non ce l’ho fatta”: altro ritiro a L’Isola dei Famosi

Dopo i campanelli di allarme delle scorse giornate, a L’Isola dei Famosi 2025 è arrivato un altro ritiro importante. L’annuncio nel daytime.

Non sembra essere un’edizione molto fortunata in merito ai ritiri questa de L’Isola dei Famosi 2025. Infatti, dopo i forfait delle scorse ore, in Honduras è andato in scena un altro abbandono. Dopo i campanelli d’allarme dei giorni scorsi, alla fine Antonella Mosetti non ce l’ha fatta e ha optato per dire addio ai compagni di avventura.

Isola dei Famosi 2025: le difficoltà di Antonella Mosetti

Fina dalle primissime battute de L’Isola dei Famosi 2025 è stato evidente come Antonella Mosetti abbia avuto delle problematiche. La soubrette aveva parlato più volte del suo desiderio di mettersi in gioco e dimostrare tutto il suo valore. Le cose, però, non sono andate esattamente come aveva programmato, complice anche una situazione psicologica fragile dovuta alla recente perdita del padre.

La donna aveva spiegato di sentirsi svuotata e debole anche fisicamente dando l’idea di essere ormai prossima a cedere al forfait: “Mi viene da piangere, sento che sto crollando. Ognuno ha il suo limite. Non credo che andarsene significhi essere deboli”. In questo senso, al netto di alcune ore in cui il “pericolo addio” sembrava essere rientrato, le cose sono andate diversamente.

L’addio ufficiale: “Lascia L’Isola”

Nel corso del daytime odierno, infatti, la Mosetti ha salutato tutti fornendo alcune spiegazioni sul suo addio. Pare, infatti, che aldilà delle difficoltà fisiche, ad incidere sulla decisione di abbandonare L’Isola abbia influito il grande dolore per la perdita del padre. “Non ho superato la morte di papà. Nella mia vita ho passato più tempo a stare male che bene”. Con quello della bella Antonella, i ritiri in questa edizione del reality sono saliti a sei: Angelo Famao, Leonardo Brum, Nunzio Stancampiano, Spadino e Camila Giorgi oltre, appunto, alla Mosetti.