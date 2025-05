Sempre molto discussa tra i personaggi dello showbiz, Flavia Vento ha fatto parlare in queste ore per un curioso video social.

Spesso al centro di siparietti simpatici e dichiarazioni controverse, Flavia Vento è tornata protagonista in queste ore per un video social indubbiamente ironico ma allo stesso tempo molto pungente nel quale se l’è presa, di fatto, contro i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2025 che hanno abbandonato troppo presto il reality. Il motivo del suo filmato riguarda la sua nomea di concorrente che ha sempre lasciato quasi subito ogni trasmissione alla quale ha preso parte.

Flavia Vento e i ritiri dai reality

Nel corso della sua carriera, Flavia Vento ha preso spesso parte a programmi televisivi e reality show ma la sua permanenza in questi ultimi non è mai stata troppo lunga. In questo senso, la donna ha ricevuto parecchie critiche per i suoi costanti abbandoni avvenuti “troppo presto”. La Vento era stata nel cast de La Fattoria, dove aveva lasciato nel giro di circa una settimana, ma non solo.

Flavia Vento – www.donnaglamour.it

Tra i vari reality a cui ha detto addio dopo pochissimo, la donna “vanta” la presenza di 24 ore al Grande Fratello Vip, ma anche a La Pupa e Il Secchione. Tutte queste partecipazioni non hanno fatto altro che portarle critiche ma adesso, la bella Flavia ha deciso di rispondere prendendo come esempio i recenti addii che si sono verificati a L’Isola dei Famosi 2025.

Il video “contro” i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2025

In un video mandato a Davide Maggio e pubblicato su TikTok, la Vento se l’è presa con chi ha lasciato L’Isola di recente: “Visto che si stanno ritirando tutti dall’Isola dei Famosi e non sono solo io che mi sono ritirata dai mosquitos, dalla fame?”, ha detto.

Poi, parlando di se stessa in chiave futura, la Vento ha aggiunto: “Tutti a dire: Flavia Vento si ritira sempre, invece ci sono anche altre persone. Non vedo l’ora di fare il prossimo reality dove chissà quanto rimarrò”. A questo punto non resta che aspettare per capire dove la donna possa rimettersi in gioco (speriamo non per poco…).