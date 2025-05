Nuovo amore, flirt o solo chiacchiere? Chiara Ferragni e il presunto uomo segreto con cui si vede da diverso tempo. Cosa sappiamo.

Nelle scorse ore Chiara Ferragni è stata protagonista di una diatriba virale con un giornalista con il quale si è verificato un duro scambio di opinioni. Ora, l’imprenditrice digitale è finita di nuovo al centro dell’attenzione per quello che potrebbe essere un rapporto “segreto” con un personaggio piuttosto famoso del mondo dello spettacolo e della tv.

Chiara Ferragni e i rumors sul “rapporto segreto”

Le voci su Chiara Ferragni dopo la separazione da Fedez sono stati molteplici e oltre alla relazione che sembra essere finita con Giovanni Tronchetti Provera, in queste ore ci sarebbe stata una novità relativa ad un presunto rapporto segreto portato avanti dalla imprenditrice digitale con un giovane personaggio della televisione e dello spettacolo.

A parlare di questa presunta relazione è stato Gabriele Parpiglia tramite la sua newsletter. “Questo è un amore celato della Ferragni, nascosto nel cassetto dei suoi non detti. Noi, senza possibilità di essere smentiti, sappiamo di chi si tratta: attore romano, più giovane di lei, belloccio che ha mietuto vittime del cuore, una via l’altra, sui social fa trasparire il suo lato simpatico ma mai quello privato… lo abbiamo visto anche in un programma comico di successo… insomma, il lui in questione c’è, c’era e forse ci sarà. E con Chiara non ha mai rotto del tutto quel filo che li teneva uniti […]”.

Di chi si tratta

Nella sua newsletter, Parpiglia ha fatto capire come questo uomo misterioso potrebbe, anzi dovrebbe, essere Cristiano Caccamo: “Gli incontri tra i due avvenivano, o avvengono perlopiù a casa di lui (lo abbiamo chiesto anche a una delle migliori amiche dell’attore, che ha preferito tacere dinnanzi alla nostra domanda-affermazione relativa alla frequentazione tra Chiara e l’ex concorrente di LOL, che sui social appare single e mostra il lato simpatico, ma che con la Ferragni è stato avvistato già dalla scorso giugno, quindi un anno fa). Perciò, il rapporto tra i due non si è mai spento“. Insomma pare che i due si stiano vedendo da tempo. Sarà davvero così?