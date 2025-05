Chiara Ferragni furiosa contro i giornalisti dopo l’evento Codacons a Roma: “Rispetto il vostro lavoro, ma basta inseguirmi”.

Chiara Ferragni, da poco tornata single, ha preso parte all’evento “Oltre il silenzio” organizzato dal Codacons all’Auditorium Parco della Musica di Roma. L’influencer e imprenditrice digitale ha partecipato alla manifestazione, focalizzata sul tema della violenza contro le donne, rilasciando alcune dichiarazioni in linea con il messaggio sociale dell’iniziativa.

L’atmosfera si è però rapidamente surriscaldata al termine dell’incontro, quando Ferragni è stata avvicinata da alcuni giornalisti, tra cui il giornalista di Mediaset Michelle Dessi. La domanda posta alla Ferragni, evidentemente di natura personale, ha generato una reazione piuttosto dura. Scopriamo come ha reagito l’influencer.

Chiara Ferragni: “Parlo solo del progetto, non della mia vita privata”

Visibilmente infastidita, Chiara Ferragni ha precisato: “Sono qui per parlare di violenza sulle donne e non risponderò a cose private” chiarendo fin da subito la sua intenzione di non affrontare argomenti personali.

L’influencer ha poi aggiunto: “Le novità belle che arriveranno nei prossimi mesi le comunicherò io, per questo non faccio interviste“.

Chiara Ferragni

Una risposta che ha creato un acceso scambio tra l’influencer e i giornalisti presenti, culminato in momenti di tensione nei corridoi del teatro. La Ferragni, protetta dalla sicurezza, ha quindi chiuso ogni possibilità di ulteriore confronto.

Chiara Ferragni sbotta: “Non dite cose non vere”

Nel caos generato dalla ressa dei cronisti, Chiara Ferragni ha voluto comunque sottolineare il suo rispetto per il lavoro dei giornalisti, pur rimarcando i limiti: “Io sono gentile e rispondo, però essere seguiti mentre stiamo parlando di un argomento preciso non è professionale, punto“.

Ha poi aggiunto: “Io rispetto il vostro mestiere, non insegno niente a nessuno“.

Visibilmente infastidita, l’influencer ha concluso: “Ho risposto e ora non risponderò ad altro, è inutile seguirmi. Io ho solo un bodyguard e le persone che lavorano con me mai si permetterebbero di fare una cosa del genere. Non dite cose non vere“

Ecco, a seguire, il video condiviso da Today.