Federico Novella si finge reporter Rai al Salone del Libro: Mediaset prende le distanze e arriva la denuncia dalla Rai.

Il giornalista Federico Novella, volto noto della trasmissione Quarta Repubblica su Rete4, è finito al centro di una bufera mediatica dopo essersi spacciato per un inviato di RaiNews24 durante un servizio al Salone del Libro di Torino. L’episodio, rivelato dall’editore e filosofo Andrea Colamedici, ha sollevato un’ondata di critiche da parte della Rai e della stessa Mediaset. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Federico Novella: Mediaset si dissocia

Il Comitato di Redazione di Rai News 24 ha diffuso un comunicato ufficiale in cui condanna il comportamento di Novella definendolo “Una grave violazione deontologica“. Il giornalista avrebbe infatti ottenuto un’intervista a Colamedici fingendosi parte del servizio pubblico per poi trasmettere, nel programma di Rete4, un montaggio parziale e fuori contesto dell’intervento.

Anche Mediaset ha preso pubblicamente le distanze dal comportamento del proprio collaboratore. In una nota diffusa da Videonews, si legge: “La direzione di Videonews si dissocia e stigmatizza questo comportamento scorretto e deontologicamente censurabile, scusandosi con tutti gli interessati“.

La società ha inoltre promesso un’indagine interna per chiarire le responsabilità e prevenire episodi simili in futuro.

Travolto dalle polemiche, Federico Novella ha rilasciato una dichiarazione di scuse in cui ammette l’errore e si assume tutta la responsabilità per il gesto compiuto.

#FedericoNovella, giornalista di #QuartaRepubblica: "Non ho giustificazioni, è stata una scelta sbagliata, totalmente mia, e me ne assumo tutta la responsabilità. Voglio scusarmi con l'editore Andrea Colamedici, con #Mediaset e con chiunque sia stato coinvolto”. — Mefisto (@AndreaMefi4753) May 21, 2025

Il racconto di Colamedici: “Un’intervista estorta con l’inganno”

Andrea Colamedici, cofondatore della casa editrice Tlon, ha raccontato in un post su Facebook l’episodio, denunciando la modalità manipolatoria con cui è stata condotta l’intervista. Secondo il divulgatore, la troupe si sarebbe presentata come appartenente alla Rai, per poi tagliare e decontestualizzare le dichiarazioni rilasciate, al solo scopo di creare “una narrazione a effetto”.

“Perché fingere di essere RaiNews? Forse perché molte persone avrebbero rifiutato l’intervista se avessero saputo che si trattava di Quarta Repubblica?” ha dichiarato. La vicenda di certo non finisce qui.