Heather Parisi attaccata dopo il post per i figli. La replica alle critiche è durissima: “Coscienza zozza”.

Heather Parisi è finita ancora una volta al centro delle polemiche dopo aver pubblicato un post su Instagram per celebrare il 15esimo compleanno dei suoi figli gemelli, Elizabeth e Dylan, nati dall’amore con il marito Umberto Maria Anzolin. L’ex ballerina, oggi lontana dalla TV ma sempre attiva sui social, ha condiviso una tenera dedica ai suoi ragazzi, ricordando il giorno della loro nascita e il legame profondo che li unisce come famiglia.

Le parole dolci e sentite non hanno però convinto tutti. Alcuni utenti hanno colto l’occasione per criticare il fatto che Heather non abbia menzionato le sue altre due figlie, Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo. Ma scopriamo che cosa è successo.

Heather Parisi attaccata dagli utenti: la dura risposta

Una follower ha commentato il post pubblicato dalla cantante: “Quindi in base al padre ci sono figli di serie A e figli di serie B?” accusandola di fare distinzioni inaccettabili.

La replica di Heather Parisi non si è fatta attendere. In una serie di storie e commenti, l’artista ha difeso il suo diritto alla privacy familiare, accusando chi la giudica di “mala educazione” e di voler rovinare un momento di felicità con insinuazioni gratuite.

“La maleducazione è voler esprimere giudizi sulla vita privata altrui senza conoscerla” ha scritto duramente.

L’ex showgirl ha poi sottolineato la disparità di trattamento tra i personaggi pubblici, affermando: “Quando a chiedere rispetto per la privacy sono alcuni, va bene. Quando lo faccio io, no. Due pesi e due misure“. Il tono si è fatto ancora più severo quando ha replicato a chi l’accusava di avere una “coscienza zozza”: “Perché continuare a frequentare il profilo di una persona che si considera ‘sozza’? Per riversare frustrazioni?“.

Heather Parisi e il diritto alla privacy

Non è la prima volta che Heather Parisi affronta lo scontro con gli hater online. Già in passato aveva scelto di non rispondere alle domande sulla sua situazione familiare, ribadendo il diritto a non condividere tutto pubblicamente. La sua posizione è chiara: la visibilità non autorizza nessuno a invadere la sfera privata.

Intanto la showgirl continua a mantenere il silenzio sul rapporto con gli altri figli, e in particolar modo con Jacqueline Luna Di Giacomo.