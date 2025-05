Sarebbe definitivamente finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: il manager sarebbe tornato dall’ex moglie.

Dopo settimane di rumors e segnalazioni, pare proprio che sia giunta l’ufficialità: sarebbe finita la storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. A confermarlo sono le immagini esclusive pubblicate dal settimanale Chi, che immortalano l’imprenditore in atteggiamenti intimi con Nicole Moellhausen, ex moglie e madre dei suoi figli. Il bacio tra i due, avvenuto a Portofino lo scorso weekend, suggella un riavvicinamento inaspettato ma accolto positivamente dalla famiglia Tronchetti Provera. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Chiara Ferragni delusa: il compagno torna dall’ex moglie

Secondo quanto riportato da Chi, Giovanni si trovava nella celebre località ligure per trascorrere del tempo con i suoi genitori. Proprio lì avrebbe incontrato Nicole, da sempre benvoluta dai familiari dell’imprenditore.

Le immagini mostrano i due ex coniugi passeggiare, chiacchierare e infine scambiarsi un bacio durante un momento di intimità, lontano da occhi indiscreti… almeno fino all’arrivo dei paparazzi.

La famiglia Tronchetti Provera avrebbe avuto un ruolo cruciale nella rottura con Chiara Ferragni, mai vista di buon occhio per la sua notorietà e l’esposizione mediatica. Secondo quanto riportato da Chi, la famiglia dell’imprenditore non avrebbe apprezzato l’universo iper-mediatizzato che circonda l’influencer, preferendo figure più discrete come Nicole.

Chiara Ferragni di nuovo single: silenzio social e indiscrezioni

Chiara Ferragni, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla rottura. Sui social regna il silenzio, ma le indiscrezioni non si fermano. La relazione con Giovanni, già sotto i riflettori per la mancata approvazione familiare, sembra aver trovato un epilogo definitivo.

Con questa nuova rottura, l’imprenditrice digitale si ritrova nuovamente single e al centro del gossip. Mentre i fan attendono una sua reazione, cresce la curiosità su quale sarà il prossimo capitolo della sua vita sentimentale.