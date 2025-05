Il mondo del cinema internazionale piange la scomparsa di George Wendt, il volto indimenticabile di Norm Peterson nella celebre sitcom “Cin Cin” (Cheers). Il celebre attore è scomparso all’età di 76 anni nella sua casa di Los Angeles. La famiglia ha confermato che l’attore si è spento serenamente nel sonno, lasciando un vuoto nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Ma scopriamo nel dettaglio chi era Wendt.

Nato a Chicago il 17 ottobre 1948, George Wendt è diventato un’icona della comicità americana grazie al suo ruolo in “Cin Cin”, una delle serie tv più amate degli anni ’80 e ’90. Il suo personaggio, Norm Peterson, il cliente affezionato e ironico del bar, ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e il suo sarcasmo, entrando nella cultura popolare.

Durante la sua lunga permanenza nella serie, da 1982 al 1993, George Wendt ha collezionato ben sei nomination agli Emmy come miglior attore non protagonista in una comedy, un riconoscimento che testimonia il suo talento e il valore del suo contributo alla televisione.

Prima di diventare Norm, George Wendt ha mosso i primi passi nella famosa compagnia di improvvisazione Second City di Chicago, per poi approdare al celebre “Saturday Night Live“, dove ha creato il personaggio di Bob Swerski, tifoso dei Chicago Bears. Negli anni ha avuto ruoli in serie televisive di rilievo come Colombo e Sabrina, vita da strega.

L’annuncio della scomparsa del celebre attore ha presto fatto il giro del web.

Watching him walk through that door and head to his barstool, America couldn’t wait to say hi to Norm every Thursday night. George Wendt was an essential part of the genius of ‘Cheers’ and he will be missed by the millions who loved him. Norm was all of us. A regular guy who… pic.twitter.com/BcnqCcZ3PM