Davide Maggio accusa Elodie a Pomeriggio Cinque: “Quando manca l’arte, si mostra altro”. Scoppia la polemica.

Durante la puntata del 20 maggio 2025 di Pomeriggio Cinque, è scoppiata una nuova polemica che coinvolge direttamente Elodie, una delle cantanti italiane più amate e discusse. A innescare il dibattito è stato il giornalista Davide Maggio, che già in passato ha “attaccato” la cantante con stoccate e provocazioni. Ma stavolta, il giornalista ci è andato giù pesante rivolgendo un duro attacco alla cantante e alla sua carriera. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Davide Maggio contro Elodie: “Quando c’è poca arte, si mostra altro”

Stavolta, il giornalista ha lanciato una dura frecciatina alla cantante affermando: “Quando c’è poca arte da mostrare, evidentemente si mostra dell’altro“. Il riferimento, neanche troppo velato, era al modo in cui Elodie sceglie di presentarsi al pubblico, spesso con outfit audaci e provocanti.

Qui il video della frecciatina di Davide Maggio.

"Gli stadi di #Elodie non sono ancora sold out. Quando c'è poca arte da mostrare si mostra altro…"



Davide Maggio a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/uLoEA1w1iS — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 20, 2025

Il confronto si è acceso in studio, dove si è discusso della libertà delle artiste di esprimersi anche attraverso il proprio corpo.

A difendere Elodie ci ha pensato Marina La Rosa, che ha replicato: “Se ci fosse poca arte, non venderebbe così tanto. Elodie è una grandissima artista“. Tuttavia, Maggio ha rincarato la dose: “I suoi stadi non sono ancora sold out, e i biglietti sono in vendita da un anno” insinuando che la provocazione sia una strategia per sopperire alla mancanza di contenuti artistici.

Una critica che divide il pubblico

Le dichiarazioni di Davide Maggio hanno, ancora una volta, diviso l’opinione pubblica. Se da un lato c’è chi sostiene che la sensualità sia spesso usata come leva di marketing, dall’altro si sottolinea come il corpo femminile non debba essere oggetto di giudizio, specialmente se mostrato con consapevolezza e libertà.

“Non è marketing, è un grido di libertà contro una società ancora maschilista” ha aggiunto Marina La Rosa.

Finora Elodie non ha replicato direttamente alle accuse, ma il suo silenzio potrebbe essere interpretato come una presa di posizione forte: non deve giustificare le sue scelte artistiche o personali.