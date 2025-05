Elodie svela a tutti: “Di Patrizi non è il mio cognome”

Inedita confessione della famosa cantante Elodie che ha raccontato un aneddoto relativo all’origine del suo cognome che non sarebbe ‘Di Patrizi’.

La recente esibizione super sensuale insieme a Gaia è ancora tra i contenuti sui social più virali. Ma in queste ore a prendersi la scena è un altro aspetto legato ad Elodie, ovvero la confessione fatta in radio, su R101, nel corso della trasmissione ‘Good Times’ con Melita Toniolo e Marco Santini, riguardante il suo vero cognome che non sarebbe Di Patrizi.

Elodie e le origini del suo cognome

Nel corso della chiacchierata con R101 insieme alla Toniolo e Santini, Elodie ha avuto modo di presentare il suo nuovo album ‘Mi Ami Mi Odi’ ma anche di parlare di alcune scoperte relative alla sua vita con particolare riferimento al suo cognome che, a quanto svelato dalla diretta interessata, non sarebbe Di Patrizi, bensì Canini.

Elodie – www.donnaglamour.it

“Mio padre ha scoperto il suo cognome vero al liceo. Io non ho il mio vero cognome“, ha detto la cantante spiazzando tutti. “Mia nonna era sposata prima che arrivasse la legge sul divorzio, con un signore di nome Enzo Di Patrizi. Si lasciarono, ma lei era una fuorilegge perché non si poteva (ride, ndr). Si accoppiò con mio nonno Angelo Canini e nacque mio padre”.

La scoperta del padre e la scelta della cantante

L’intervento di Elodie in radio è poi andato avanti spiegando in che modo il padre abbia scoperto veramente questa situazione legata al cognome: “Essendo la legge non ancora abrogata, (mia nonna, ndr) ha dovuto dargli il cognome del suo ex marito. Quella cosa non gliela dissero (al padre ndr)”.

E così ecco cosa accadde al lice: “Lui lo scoprì in quel momento”, ha aggiunto l’artista spiegando come durante gli appelli suo padre spesso non si alzasse non riconoscendo nel cognome Canini. “Al liceo papà lo scoprì. Il mio cognome, in teoria, è Elodie Canini, ma io ho lasciato Di Patrizi, chi se ne frega“.