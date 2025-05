“Facevamo l’amore in inglese”: Rocio svela i dettagli intimi con Bova

Ospite in tv a ‘La Volta Buona’, Rocio Munoz Morales ha parlato della sua storia d’amore con Raoul Bova svelando anche dettagli “piccanti”.

Negli ultimi mesi sono stati al centro di tantissimi rumors legati ad una possibile crisi tra loro. Eppure, ancora oggi, Rocio Munoz Morales e Raoul Bova sembrano avere una vita tranquilla e serena con la loro famiglia e i loro figli. La conferma è arrivata dalle parole della donna che è stata ospite su Rai 1 nel pomeriggio de ‘La Volta Buona’.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova: la famiglia

Ospite di Caterina Balivo su Rai 1, Rocio Munoz Morales ha avuto modo di parlare della sua vita professionale ma anche di soffermarsi in diverse occasioni su quella privata con particolare focus sul rapporto con Raoul Bova. La donna ha spiegato di essere felice della famiglia creata e di non avere particolari “vizi”. Insomma, di essere piuttosto normali, anche come genitori.

Rocio Munoz Morales – www.donnaglamour.it

“Per Alma e per Luna io sono solo ‘la mamma Rocio’, loro amano disegnare, ballare”, ha detto la donna. “Io e Raoul siamo due genitori che le amano alla follia, ma che hanno anche cercato di creare una certa armonia, che amano far vedere loro le cose semplici: alzarsi, fare colazione in pigiama, le cose normali diciamo”.

La confessione “piccante”

La Morales ha spiegato anche in che modo abbia piano piano imparato l’italiano, ovvero ascoltando le canzoni di Giorgia: “La sua musica me l’ha fatta conoscere un amico con cui, di recente, sono stata fotografata”, ha ammesso la donna. “Hanno scritto anche che poteva essere una nuova fiamma ma lui ha altri gusti e, infatti, mi ha detto ‘Mi rovini la piazza così'”, ha sottolineato la modella e attrice smentendo ancora la crisi.

Tra i vari passaggi dell’intervista a ‘La Volta Buona‘, Rocio ha anche lasciato un dettaglio piccante relativo proprio alla lingua usata, specie all’inizio, nella relazione con Bova: “Io non parlavo in italiano e lui non parlava in spagnolo, comunicavamo in inglese, abbiamo fatto anche l’amore con questa lingua“, ha confessato.