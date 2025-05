Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales in crisi, ma le foto del viaggio a Parigi rimettono tutto in discussione. Come stanno realmente le cose.

Le voci su una presunta rottura tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales si fanno sempre più insistenti. Da settimane i fan della coppia seguono con apprensione gli aggiornamenti sul loro rapporto, resi ancora più confusi da atteggiamenti ambigui e dichiarazioni vaghe. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, la coppia avrebbe iniziato a vivere separatamente e trascorso le ultime festività in località differenti. La crisi sembrava quindi confermata, alimentata anche da indiscrezioni su presunti flirt di Rocío con altri uomini, tra cui Stefano De Martino. Ma alcuni scatti pubblicati dalla modella hanno ora rimesso tutto in discussione. Scopriamo che cosa sta succedendo.

Le voci su Stefano De Martino e la replica di Rocío

Una delle notizie che più ha scosso il web è stata la cena tra Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino, avvenuta senza Raoul Bova.

Questo avvistamento ha fatto nascere nuovi sospetti su un legame speciale tra i due. Tuttavia, l’attrice ha prontamente smentito tutto sui social, definendo le voci “frottole inventate” e mostrando una foto con l’amico Giuseppe Di Bella per chiarire i malintesi.

Eppure questa non è l’unica voce sulla presunta crisi coniugale.

La risposta della coppia: una vacanza insieme a Parigi

Nonostante le voci di crisi, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sono stati fotografati insieme alle loro figlie in vacanza a Parigi. Gli scatti li mostrano sorridenti e affiatati, mentre passeggiano per la capitale francese e si divertono a Disneyland. Questo viaggio sembra voler mandare un messaggio chiaro: la famiglia è unita, nonostante le difficoltà.

Nonostante non siano ancora giunte dichiarazioni ufficiali sulla reale situazione sentimentale tra Raoul e Rocío, le immagini parlano da sole. Potrebbe trattarsi semplicemente di una pausa di riflessione, comune nelle relazioni di lunga durata.

Quel che è certo è che, almeno per ora, la coppia continua a mostrarsi come unita e presente per le figlie, lasciando i fan con la speranza di un ritorno definitivo alla serenità.