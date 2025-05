Giulia Vecchio ha parlato con Monica Setta dopo la parodia: ecco cosa si sono dette e le reazioni della conduttrice.

Monica Setta non ha apprezzato particolarmente la parodia fatta da Giulia Vecchio all’interno del programma GialappaShow, e la questione è stata anche discussa a Striscia la Notizia che ha dedicato un servizio alla parodia in questione.

Anche Gerry Scotti si era pronunciato sulla questione, invitando la conduttrice televisiva a prenderla con più leggerezza. Ma adesso è giunta una nuova rivelazione inaspettata: Giulia Vecchio avrebbe sentito Monica Setta per parlare dello sketch comico. Scopriamo che cosa si sono dette.

Giulia Vecchio e Monica Setta: il confronto dopo la parodia al GialappaShow

La parodia di Monica Setta andata in onda al GialappaShow e realizzata da Giulia Vecchio ha acceso un acceso. La conduttrice Rai non ha infatti nascosto un certo disappunto per l’imitazione ricevuta, tanto da spingere l’attrice a contattarla personalmente. In una recente intervista, Giulia Vecchio ha raccontato come si è svolta la conversazione con Monica Setta.

Qui il video del servizio mandato in onda da Striscia la Notizia.

Monica Setta, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha confessato di sentirsi rappresentata in modo eccessivamente caricaturale, quasi deformata: “Sembro un mostro” ha detto. La conduttrice si è detta preoccupata che il pubblico potesse associare quell’immagine esagerata alla sua reale personalità, sentendosi in parte danneggiata nella sua immagine pubblica.

Ma scopriamo che cosa si sono dette la Setta e Giulia Vecchio.

Giulia Vecchio chiarisce: “Le parodie esasperano per natura”

Dal canto suo, Giulia Vecchio ha voluto spiegare come ogni parodia si basi su una costruzione attenta, fondata su un attento studio del personaggio. Intervistata da Rolling Stone, ha raccontato che dietro ogni risata c’è un lavoro preciso su voce, gestualità e tratti distintivi, con l’obiettivo di rendere riconoscibile e divertente il personaggio.

L’attrice ha anche voluto rassicurare Monica Setta: “Mi ha chiamata, ci siamo parlate e con me è stata molto carina. Mi ha solo espresso la sua preoccupazione per l’immagine che poteva venir fuori“. Vecchio ha sottolineato che le caricature tendono a esasperare tic e tratti per creare un effetto comico, e che il suo intento non era assolutamente quello di offendere.

Nonostante le incomprensioni iniziali, il tono tra Monica Setta e Giulia Vecchio sembra essere rimasto civile e rispettoso. Resta da vedere se in futuro la conduttrice riuscirà ad accettare lo spirito della parodia o se sarà necessario un ulteriore confronto per un chiarimento definitivo.