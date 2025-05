Una curiosa situazione sta andando avanti da qualche tempo con Monica Setta irritata per la sua imitazione al GialappaShow: il commento pungente di Gerry Scotti.

In passato aveva fatto parlare per le sue dichiarazioni in merito alla chirurgia estetica a cui mai ha fatto ricorso. Ora, nelle ultime settimane, la famosa conduttrice Monica Setta è finita nel mirino delle notizie di gossip e in diversi contenuti social per via della sua imitazione al GialappaShow. Una caricatura che, a quanto pare, non le ha fatto piacere e che ha portato persino Gerry Scotti a lasciare un commento decisamente pungente.

Monica Setta e l’imitazione al GialappaShow

Nelle ultime settimane si è tanto parlato della imitazione di Monica Setta presente al GialappaShow, programma di TV8 dove, alla base, c’è tanta ironia e sarcasmo. Alla famosa conduttrice, però, a quanto pare la sua caricatura non è affatto piaciuta e dopo alcuni rumors sul suo malcontento, a Vanity Fair la donna ha ufficializzato di non aver proprio gradito il modo in cui è stata rappresentata dalla comica e imitatrice Giulia Vecchio.

Monica Setta – www.donnaglamour.it

“Mi è dispiaciuto essere rappresentata in maniera così estrema: sembro l’Incredibile Hulk”, è stato il commento della Setta in merito alla sua imitazione. La donna ha anche fatto un paragone con un’altra presentatrice imitata sempre al GialappaShow, Milly Carlucci: “Lei è stata proposta in maniera molto morbida e deliziosa mentre io, che in realtà sono molto minuta e ho il 38 di piede, appaio in maniera volgare. Mi hanno messo il naso adunco – che non ho -, mi hanno invecchiata e imbruttita. Sembro un mostro”.

La frecciatina di Gerry Scotti in tv

La querelle legata all’imitazione di Monica Setta non è passata inosservata a Striscia la Notizia ed in particolare a Michelle Hunziker e Gerry Scotti che si sono trovati a parlare proprio della vicenda nel corso della recente puntata del Tg Satirico. Ricostruendo, appunto, le varie tappe della questione, alla fine Scotti si è lasciato andare ad un commento pungente verso la conduttrice. “Monica, non è un po’ esagerato?”, le sue parole. E ancora: “E fatti due risate, chi è imitato è popolare, il problema è quando nessuno ti imita più”.