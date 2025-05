Nuova puntata del Serale di Amici e grandi novità per gli allievi con una doppia eliminazione che ha regalato sorprese e polemiche.

Qualche indiscrezione era già filtrata nei giorni scorsi e si è confermata essere veritiera: nel corso dell’ultima puntata del Serale di Amici andata in onda sabato 3 maggio 2025 ci sono state ben due eliminazioni ma anche alcune sorprese che hanno visto, in un certo senso, anche Maria De Filippi protagonista insieme ad una danzatrice.

Amici, Chiara eliminata dopo una settimana con sorpresa

Come ormai spesso accade al Serale di Amici non mancano le sorprese, in positivo e in negativo. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda del talent show di Canale 5, Maria De Filippi ha prima di tutto “risolto” una questione che andava avanti alla scorsa settimana quando la giuria non era stata in grado di decidere chi tra Chiara e Trigno dovesse lasciare la trasmissione.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Alla fine è stata Chiara a dover abbandonare ma non senza che prima le fosse comunicata una cosa importantissima. La ballerina, infatti, ha vinto due proposte di contratto all’estero e ha ricevuto persino l’invito da parte della Queen di Mediaset, se vorrà, a tornare ad Amici come professionista da settembre. “Chiara, io te lo dico. Qui puoi tornare tra i professionista da settembre. Però, te lo consiglio: fai un’esperienza all’estero poi qui ci sarà sempre posto”. Una bellissima sorpresa per la danzatrice che visibilmente emozionata ha ringraziato.

L’uscita di Jacopo dal Serale: le reazioni

La nuova puntata del Serale è poi andata avanti con le varie sfide dove non sono mancati dei colpi di scena portando al ballottaggio finale per l’eliminazione Alessia e Jacopo. Alla fine, la ballerina si è salvata con il cantante che ha dovuto lasciare il talent. “Resta Alessia”, ha detto la De Filippi nel consueto collegamento post puntata.

A quel punto Jacopo ha ringraziato tutti e ha lasciato un messaggio importantissimo: “Mi sono reso conto di qual è la mia attitudine, non ho mai messo catene, mi sono sempre buttato nelle situazioni. Sono felice perché anche fuori da qua so che non c’è alcun limite a quello che possiamo sognare, lo farò sicuramente con la mia musica dal primo giorno fuori. C’è ancora tanto da vedere”.

L’uscita di scena del cantante non è piaciuta a tutti che vedevano in lui un possibile vincitore dell’intero programma: “Meritava di restare e vincere per la sua bravura ma anche per la grande umiltà”, hanno commentato in tanti. “Alessia è brava ma non c’è paragone con Jacopo, eliminazione ingiusta”, si è letto in altri commenti.