Amici, una dolce sorpresa per un allievo: la proposta di Maria De Filippi

Novità per quanto riguarda il Serale di Amici: dopo il ballottaggio sospeso della scorsa settimana tra Trigno e Chiara è arrivato un doppio verdetto.

La scorsa settimane al Serale di Amici si era verificato un qualcosa di insolito: i due ragazzi arrivati al ballottaggio per giocarsi la permanenza nella scuola erano stati “rimandati” a questi giorni. I due coinvolti erano stati Trigno e Chiara che hanno ricevuto il verdetto nella puntata trasmessa sabato su Canale 5. In questo senso non sono mancate le sorprese e proposte…

Amici, eliminazione tra Chiara e Trigno

Dopo quanto accaduto solamente una settimana fa ad Amici, è stata Chiara, una delle ballerine più amate del talent di questo 2025, a dover abbandonare la scuola nel corso dell’ultima puntata, dopo un acceso ballottaggio con Trigno. La sfida è stata emozionante e combattuta fino all’ultimo secondo, con i giudici visibilmente colpiti dall’intensità e dall’evoluzione artistica di entrambi che, come noto, specie per quanto riguarda Malgioglio, sono rimasti indecisi per oltre una settimana su chi mandare a casa.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Nonostante l’uscita dal programma, Chiara ha chiuso il capitolo Amici con il sorriso: al momento della sua eliminazione, infatti, come riportato da diversi media che si occupano di analizzare e dare le anticipazioni sulla registrazione della puntata del Serale, ha ricevuto due importanti proposte di contratto da compagnie di danza, segno evidente di quanto il suo talento sia stato notato anche al di fuori del contesto televisivo. Le offerte, secondo le prime indiscrezioni, riguarderebbero tournée estive e progetti coreografici di livello internazionale, confermando come il suo percorso nel talent sia stato un trampolino di lancio concreto per la carriera.

La proposta di Maria De Filippi a Chiara

A sorpresa, però, è stata Maria De Filippi a prendere la parola subito dopo l’eliminazione per rivolgere a Chiara una proposta davvero speciale: un invito a tornare il prossimo anno ad Amici in qualità di ballerina professionista. La conduttrice ha sottolineato come Chiara, oltre ad avere un grande talento, abbia mostrato un’incredibile maturità e spirito di squadra, qualità fondamentali per chi lavora dietro le quinte con i nuovi allievi. L’offerta è stata accolta con commozione dalla ballerina, che si è detta onorata e grata, lasciando aperta la porta a un ritorno che potrebbe segnare un nuovo capitolo della sua carriera. A questo punto vedremo se il prossimo anno la danzatrice farà effettivamente ritorno o meno nel talento sotto altre vesti.