A seguito di un’accesa lite, due naufraghi de L’Isola dei Famosi vorrebbero già dire addio. Cosa è successo e cosa filtra.

Sta per partire una nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2025 per la quale sono stati svelati diversi dettagli. Anche qualche nome del cast ha già fatto parlare così come stanno già facendo discutere alcuni naufraghi che sarebbero stati protagonisti di una accesa lite che potrebbe portare a delle conseguenze anche molto gravi.

L’Isola dei Famosi 2025 in partenza: i dettagli

C’è grande attesa per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2025 in partenza con Veronica Gentili al comando, Pierpaolo Pretelli come inviato e Simona Ventura opinionista. Un nuovo team per il reality di successo di Canale 5 che potrebbe portare una buona fetta di pubblico ad essere molto interessata alle vicende dei naufraghi.

Proprio il cast di chi sarà in Honduras ha suscitato subito grande attenzione con nomi importanti come la ex tennista, Camila Giorgi, o l’ex volto di Uomini e Donne, Teresanna Pugliese. A far parlare, proprio a proposito di chi è pronto a partire per l’Isola, è stata una lite portata a galla in queste ore dall’esperta di gossip Deianira Marzano.

La lite e il possibile abbandono

Secondo quanto si apprende dalla Marzano tramite una storia Instagram ci sarebbe stata tra due naufraghi una lite molto accesa che potrebbe portare a conseguenze importanti. “ISOLA, PRIMI MALUMORI: TRA DUE NAUFRAGHI È SUCCESSO QUALCOSA. C’è già qualcosa che non torna. Secondo quanto trapela da ambienti molto vicini alla produzione, tra due naufraghi noti per il loro carattere “fumantino” sarebbe scoppiata una lite che ha lasciato il segno”, si legge.

E ancora: “I dettagli sono ancora top secret, ma chi era presente parla di un momento di forte tensione che avrebbe spiazzato anche chi lavora dietro le quinte. Pare sia volata qualche parola di troppo, e che uno dei due si sia isolato per ore, visibilmente scosso. Già vogliono abbandonare prima di iniziare“. Chi saranno i naufraghi coivolti? Staremo a vedere se più avanti ci saranno novità.