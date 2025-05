Problemi post parto per Zoe Cristofoli che ha spiegato come abbia dei guai ormonali che l’hanno portata a perdere i capelli.

Dopo essere diventati genitori bis, Zoe Cristofoli e Theo Hernandez hanno iniziato la loro nuova vita con la famiglia allargata. Eppure, soprattutto per mamma Zoe, non sono tutte rose e fiori. La donna ha raccontato via social di alcune problematiche post parto che la stanno condizionando e che l’hanno persino portata a ricevere qualche critica di troppo via social.

Zoe Cristofoli mamma bis

Non è passato neppure un mese dalla nascita della seconda figlia di Zoe Cristofoli e Theo Hernandez. La coppia ha comunicato l’arrivo della loro bambina lo scorso 7 aprile. Si tratta, infatti, di una femminuccia che è stata accolta in modo caloroso e con alcuni scatti pubblicati sui social, già invasi da commenti e emoticon di affetto.

La modella e il calciatore, tramite alcune stories, sono apparsi felicissimi nell’ultimo periodo al netto di qualche problemino che la donna ha dovuto e sta ancora affrontando. Infatti, la Cristofoli ha dovuto fare i conti con dei guai ormonali provocati, appunto, dalla gravidanza e dal successivo parto.

I problemi post parto

Zoe ha raccontato via Instagram di essere alle prese con una fastidiosa perdita di capelli: “Tutta una cosa ormonale, ma davvero quando ricevo messaggi che dicono che ho tre peli in testa ci rimango male”, ha ammesso la Cristofoli spiegando di dover fare i conti con gli haters ultimamemente.

“Ca**o state sempre a giudicare invece di mettervi nei panni delle persone. I capelli sono una cosa importante per noi donne per sentirci sicure”, ha aggiunto sfogando il suo malcontento verso gli utenti del web più cattive. “Penso solo a quelle persone che perdono i capelli per motivi molto seri o patologie, invece qua c’è sempre cattiveria”, ha aggiunto ancora la donna.